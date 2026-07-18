'सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले गई दिल्ली पुलिस', कॉकरोच जनता पार्टी ने जारी किया VIDEO; देखें
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटा दिया है। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है।
बीते 21 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि वो इलाज के लिए उनको सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है। इस मामले पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक वीडियो जारी कर बताया कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को बल का इस्तेमाल करके ले गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए सौरव दास ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान सोनम वांगचुक को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सफेद चादर से ढक दिया था पूरा स्टेज
बता दें कि शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे दिल्ली पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और बैरिकेड तोड़कर स्टेज पर पहुंच गए। स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस के जवानों ने स्टेज पर खड़े लोगों को हटाया और कई सफेद चादर से स्टेज को घर लिया। घेरने के बाद सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर बैठाया और अपने साथ ले गई।
पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जब उन्हें अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी, तब प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध करते हुए बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए थोड़ी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस ने अत्यधिक संयम बरतते हुए पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करायी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से भी आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि हम जंतर-मंतर पर धरना दे रहे सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से धरनास्थल खाली करें।
क्या बोली दिल्ली पुलिस
इस मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को धरना प्रदर्शन स्थल से उठाकर अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया है, यहां उनका इलाज चल रहा है।
बता दें कि 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदेर्शनकारियों के साथ सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान लगातार भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पूरे देश में सोनम वांगचुक को लेकर चिंता सामने आने लगी। इस दौरान लोगों ने सरकार पर गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया और कहा जाने लगा कि सरकार को सोनम वांगचुक को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। उनकी क्या मांगें हैं, वो भी सुनी जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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