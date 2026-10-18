कांग्रेस 1 नवंबर को रामलीला मैदान में करेगी रैली, दिल्ली पुलिस ने दी NOC

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कांग्रेस को रामलीला मैदान में रैली करने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दी गया है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा।

कांग्रेस पार्टी को आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए अनुमति देने के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी कर दी है। बता दें कि, दिल्ली में धरना और विरोध-प्रदर्शन के लिए पूर्व में निर्धारित जगह की लिस्ट से जंतर-मंतर को हटाए के बाद रामलीला मैदान में कांग्रेस की यह पहली रैली होगी।

दिल्ली में कांग्रेस की यह प्रस्तावित रैली ऐसे समय में होने जा रही है जब देश में वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रही है और 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन और कई कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कई विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। विपक्षी खेमा एसआईआर को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से किया था संपर्क : डीसीपी सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है और इसके लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि तक के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि प्रस्तावित रैली के दौरान कानून-व्यवस्था के उचित इंतजाम, ट्रैफिक का प्रभावी प्रबंधन और कार्यक्रम का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रही है।

25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा मैदान डीसीपी ने बताया कि यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सबसे पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) से रामलीला मैदान की उपलब्धता के बारे में पूछा था, जिस पर एमसीडी ने बताया कि मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खाली है। मैदान की उपलब्धता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद, कांग्रेस पार्टी हमारे पास आई। उनसे बातचीत करने और सुरक्षा इंतजामों को समझने के बाद, हमने उन्हें एनओसी देने का फैसला किया। हमने आज ही यह एनएसी जारी कर दी है। अब वे इसे लेकर एमसीडी के पास जाएंगे, जो इस जमीन की मालिक संस्था है और फिर अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा। डीसीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति या आयोजक इस मैदान को बुक करना चाहता है, तो वह भी इसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है।