फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक भागा गैंगस्टर आया भारत, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या और जबरन वसूली समेत 23 आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर हर्षिमरन उर्फ बादल को बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्जी पासपोर्ट पर देश से भागा था और गोल्डी ढिल्लो के गिरोह के साथ मिलकर विदेश से अपराध चलाने की कोशिश कर रहा था।

Sat, 29 Nov 2025 01:55 PMAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने विदेश भागे एक अपराधी को पकड़ा है। ये बदमाश फर्जी पासपोर्ट लेकर देश से भाग गया था और विदेश में अपना अपराधी धंधा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बैंकॉक से उसे वापस दिल्ली लाया गया और हिरासत में ले लिया गया।

कैसे भागा और किन रास्तों से घूमता रहा?

हर्षिमरन उर्फ बादल उर्फ सिमरन ने गोरखपुर में राजेश सिंह के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया। जनवरी में वह इसी पासपोर्ट पर बैंकॉक चला गया। वहां से दुबई होते हुए अमेरिका और यूरोप जाने की कोशिश करता रहा। गोल्डी ढिल्लो नाम के विदेश में बैठे गैंगस्टर के साथियों और तस्करों की मदद से वह अजरबैजान और बेलारूस-लातविया-पोलैंड के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार पकड़ा गया और वापस बैंकॉक भेज दिया गया।

भारतीय एजेंसियों ने थाई पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसके फर्जी पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया और 26 नवंबर को उसे बैंकॉक से दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अपराधों का लंबा इतिहास

हर्षिमरन के खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं। वह जमानत पर बाहर आने के बाद कम से कम 14 मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हुआ। देश भागने के बाद उसने एक गवाह को धमकी दी और गवाही बदलने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की। इसी कारण उसके खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज हुआ।

पहले हर्षिमरन पहलवान था, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी, सागरपुर और उत्तर-पश्चिम इलाकों के गैंगस्टरों के संपर्क में आने के बाद वह अपराध की दुनिया में कूद पड़ा। बाद में वह गोल्डी ढिल्लो के गिरोह से जुड़ गया और विदेशों से अपराध चलाने की योजना बना रहा था।

कैसे पकड़ा गया?

पुलिस को उसके बारे में सुराग तब मिला जब 2010 के एक हत्या के मामले में महेंद्र सिंह नाम के आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास मिले हथियार हर्षिमरन ने ही दिए थे। इसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की।

अभी हर्षिमरन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे गोल्डी ढिल्लो के गिरोह की कई गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस तरह लंबे समय तक विदेशों में भटकने के बाद यह अपराधी दिल्ली लौट आया और अब उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

