सुबह-सुबह दिल्ली में ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा गैंग का शूटर पकड़ा

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार सुबह जहांगीरपुरी इलाके से एक खूंखार गैंगस्टर को धर दबोचा। रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात शूटर अंकित, जो एक बड़े अपराध की साजिश रच रहा था, पुलिस की सटीक कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान अंकित के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा।

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना स्पेशल सेल को खुफिया जानकारी मिली थी कि अंकित जहांगीरपुरी में अपने एक साथी से मिलने आ रहा है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और इलाके में निगरानी बढ़ा दी। जैसे ही अंकित मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन अंकित ने बचने के लिए पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी।

कौन है अंकित और रोहित गोदारा गैंग? अंकित, रोहित गोदारा गैंग का एक अहम सदस्य है, जो लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यह गैंग दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में उगाही, हत्या और फिरौती जैसे संगीन अपराधों के लिए कुख्यात है। सूत्रों के मुताबिक, अंकित को एक कारोबारी को डराने और उगाही के लिए गोलीबारी करने का आदेश मिला था। पुलिस अब इस मामले में गहन जांच कर रही है।