चेहरा छिपाया तो भी खैर नहीं, चाल से पकड़े जाएंगे गुनहगार; दिल्ली पुलिस का नया हथियार!

संक्षेप: दिल्ली पुलिस 'गेट एनालिसिस' तकनीक के जरिए बदमाशों के चलने के अंदाज से उनकी पहचान करेगी। तिमारपुर के मर्डर केस को सुलझाने में इस वैज्ञानिक तरीके ने अहम भूमिका निभाई है।

चेहरा ढंककर या वारदात के बाद भेष बदलकर सालों तक पुलिस को चकमा देने वाले अपराधियों के लिए अब छिपना आसान नहीं होगा। पुलिस अब बदमाशों की चाल देखकर उनकी पहचान कर लेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके लिए पुलिस 'गेट एनालिसिस' तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब तक इस तकनीक का उपयोग मेडिकल की जांच के दौरान डॉक्टर करते थे। अब यह तकनीक पुलिस का सशक्त हथियार बनने जा रही है। बीते साल पुलिस हत्या की एक गुत्थी भी इस तकनीक से सुलझा चुकी है। इसके अलावा पुलिस दो और तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है।

ऐसे करती है काम 'गेट एनालिसिस' तकनीक का इस्तेमाल अब तक मेडिकल क्षेत्र में किया जाता रहा है। अमूमन फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ खिलाड़ियों की बीमारियां का पता लगाने के लिए उनके चलने के तरीके का अध्ययन करते थे। इसमें एथलीट को कहां दर्द है? या चलने में क्या दिक्कत आ रही है? इसका विश्लेषण किया जाता है। दरअसल, हर इंसान के चलने का तरीका अलग होता है। चाल के दौरान शरीर के किसी हिस्से का झुकाव, हाथ का अंदाज और पैरों का झुकाव ये सभी चीजें किसी एक व्यक्ति की दूसरे से अलग होती हैं। पुलिस इसी तकनीक की से अपराधियों की पहचान कर रही है।