चैतन्यानंद सरस्वती पर चौतरफा शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने 18 बैंक खाते और 28 एफडी फ्रीज कराए

दिल्ली पुलिस ने विवादों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के 18 बैंक खाते और 28 एफडी को फ्रीज कर दिया है। साथ ही, बाबा के हुलिया बदलने की संभावना को देखते हुए उसके अलग-अलग आठ स्कैच बनवाए गए हैं। ये स्कैच अन्य राज्यों को भी भेजे जा रहे हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 05:55 AM
विवादों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के 18 बैंक खाते और 28 एफडी को दिल्ली पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। इसमें आठ करोड़ रुपये हैं। उधर, बाबा के हुलिया बदलने की संभावना को देखते हुए उसके अलग-अलग आठ स्कैच बनवाए गए हैं। ये स्कैच अन्य राज्यों को भी भेजे जा रहे हैं, जिससे कि उसकी पहचान करने में सहूलियत हो।

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान परिसर में शुक्रवार को पुलिस जांच के लिए पहुंची। पुलिस टीम ने संस्थान के कार्यालय, बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के कार्यालय और उसके निजी आवास की तलाशी ली। यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाली सभी 32 छात्राओं से जुड़े दाखिले संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा बाबा के करीबी लोगों से पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की।

तीन सौ पेज के दस्तावेज जब्त : पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस टीम ने संस्थान की तलाशी के बाद 300 पेज के दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें कई अहम सुराग मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने श्वेता और बाबा के अन्य दो करीबियों से करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की है। पुलिस टीम ने इनसे बाबा की संभावित लोकेशन और छात्राओं के आरोपों में इनकी भूमिका की जांच कर रही है।

करोड़ों रुपये के गबन का आरोप : दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पास मौजूद 18 बैंक खाते और 28 एफडी फ्रीज करवा दी हैं। इनमें आठ करोड़ रुपये मौजूद थे। ये पैसे आरोपी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े पाए गए हैं। उनके खिलाफ श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी की संपत्ति में धोखाधड़ी, जालसाजी और करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के दो पासपोर्ट और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी पर उड़ीसा में भी मामला दर्ज है।

छात्रवृत्ति दिलवाकर एहसान जताता था

पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में स्कॉलरशिप के लिए होने वाली परीक्षा में चैतन्यानंद सरस्वती के आदेश पर ज्यादा से ज्यादा ईडब्लूएस कोटे की छात्राओं को पास किया जाता था। जिससे कि दाखिला होने के बाद आरोपी उनका शोषण कर सकें। जांच में सामने आया है कि छात्राओं को एहसान जताकर उनसे बात मानने के लिए दबाव डाला जाता था।

अग्रिम जमानत खारिज

स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत ने खारिज कर दी। धर्मगुरु ने कथित धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक साजिश के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया।

छात्रा पर डाला दबाव

एक छात्रा ने शिकायत में बताया कि दाखिला होने के बाद उसे चैतन्यानंद सरस्वती के आफिस में ले जाया गया था। जहां उसे बताया गया था कि वह स्कॉलरशिप नहीं ले पाई थी, लेकिन उसके पिछले दस्तावेज को देखकर यह स्कॉलरशिप दी गई है। उस पर भी बात मानने के लिए दबाब बनाया गया।

विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि आरोपी ने खुद को यूएन का प्रतिनिधि बताया है। ऐसे में पुलिस ने उसके और उसकी गाड़ियों के बारे में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। पुलिस को मंत्रालय की ओर से मिले जवाब में बताया गया कि आरोपी के पास से जब्त गाड़ी का असली नम्बर डीएल 4सी 0088 है। जिस नम्बर की यूएन प्लेट वाली गाड़ी को लेकर घूमता था, वह नम्बर जारी नहीं किया गया है।

इंडियन शब्द के दुरुपयोग को लेकर नोटिस दिया गया

वहीं, वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान के नाम को लेकर भी विवाद सामने आया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने करीब दो साल पहले संस्थान के नाम में इंडियन शब्द के इस्तेमाल और इसके दुरुपयोग को लेकर नोटिस जारी किया था। एआईसीटीई की ओर से जारी चेतावनी पत्र में इसे प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम के नियम तीन का उल्लंघन माना गया। संस्थान के नाम से इंडियन शब्द को हटाने के लिए कहा गया था, बावजूद इसके बाबा ने अपने प्रभाव के चलते नाम से इंडियन शब्द नहीं हटाया। एआईसीटीई की ओर से जारी पत्र में लिखा गया कि वह अपने संस्थान के नाम का इस प्रकार उपयोग नहीं कर सकता कि उसका संक्षिप्त रूप आईआईएम, आईआईटी, आईआई --एससी हो।