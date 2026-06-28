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फाइनेंसर ने ED के डर से वकील के पास छुपाकर रखे दस्तावेज-हथियार दिल्ली पुलिस को मिले; क्या है पूरा मामला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेय
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कभी-कभी कुछ चीजें बैठे बिठाए ही मिल जाती हैं। ऐसी ही एक घटना दिल्ली पुलिस के साथ हुई है। एक फाइनेंसर के जिन बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों और हथियारों को ईडी ढूंढ रही थी वो खुद-ब-खुद दिल्ली पुलिस के हत्थे लग गए।

फाइनेंसर ने ED के डर से वकील के पास छुपाकर रखे दस्तावेज-हथियार दिल्ली पुलिस को मिले; क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के डर से दिल्ली के एक फाइनेंसर द्वारा अपने बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, कारोबारी रिकॉर्ड और दो पिस्टल एक बैग में रखकर वकील के ऑफिस में छिपाने का मामला सामने आया है। हालांकि, बाद में यह बैग तीस हजारी कोर्ट पहुंचा, जहां सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस के हाथ लग गया। बैग से बरामद दस्तावेज अब ईडी को सौंप दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने हथियारों के संबंध में अलग से जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के सुभाष नगर स्थित बाबा फाइनेंस के संचालक राम सिंह को ईडी की कार्रवाई की आशंका थी। उस पर निवेश के नाम पर लोगों से धन जुटाकर अन्य बैंक खातों में भेजने के आरोप हैं। इसी कारण उसने करीब तीन महीने पहले अपनी कथित बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, कारोबार से जुड़े कागजात और दो पिस्टल जंगपुरा स्थित अपने वकील के ऑफिस में रखवा दिए थे। 17 और 18 मई को ईडी ने राम सिंह के सुभाष नगर और गोवा स्थित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद वह फरार हो गया।

स्कैनर में दिखी पिस्टल

ईडी की कार्रवाई के बाद वकील को भी अपने ऑफिस पर छापे की आशंका हुई। उन्होंने 20 मई को अपने जूनियर को बैग देकर तीस हजारी कोर्ट स्थित ऑफिस में सुरक्षित रखने भेजा। सुरक्षा जांच के दौरान एएसआई कुलदीप सिंह को स्कैनर में बैग के अंदर पिस्टल जैसी आकृति देखी। दोबारा से स्कैनिंग के दौरान भी फिर वही तस्वीर दिखाई देने पर सीसीटीवी की मौजूदगी में उस बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में दो पिस्टल, मैगजीन और बड़ी संख्या में संपत्ति व कारोबारी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर वकील को गिरफ्तार कर लिया।

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दस्तावेज ईडी को सौंपे

पुलिस की जांच में सामने आया कि ईडी भी बैग के अंदर मिले दस्तावेजों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सभी दस्तावेज एजेंसी को सौंप दिए हैं। बरामद दोनों पिस्टल इटली निर्मित हैं। उनके लाइसेंस की वैधता की जांच के लिए लाइसेंसिंग विभाग को पत्र भेजा गया है। पुलिस ने राम सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया है और उसकी तलाश जारी है।

चोरी के आरोपी सीबीआई अफसर को जमानत

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने छापेमारी के दौरान चोरी के आरोपी सीबीआई अधिकारी विजेंद्र सिंह को नियमित जमानत दे दी। आरोपी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक लाख रुपये चोरी करने का आरोप है, जो बाद में वाहन से बरामद हुए थे। अदालत ने माना कि गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने तथा बिना अनुमति दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने की शर्त लगाई।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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