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प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स, DCP संभालेंगे कमान

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं को लेकर जारी बहस के बीच दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल सेल गठित की है। यह सेल पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अन्य अपराधों की जांच करेगी। यह सेल 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' के नियमों के तहत काम करेगी।

दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की आर्टिफिशियल इमेज।
दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की आर्टिफिशियल इमेज।

कंपीटिटिव परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अपनी क्राइम ब्रांच के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। यह टीम पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े दूसरे अपराधों की जांच करेगी। यह नई यूनिट दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मंजूरी से बनाई गई है। यह 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' के नियमों के तहत काम करेगी।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एसटीएफ को प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की तेज, प्रोफेशनल और पूरी जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन परीक्षाओं में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय या विभाग और उनसे जुड़े या उनके अधीन दफ्तरों में स्टाफ की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं।

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स्पेशल टॉस्क फोर्स की कमान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डसीपी) संभालेंगे। फोर्स के कामकाज की पूरी देखरेख और प्रशासनिक नियंत्रण क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास होगा। जांच के अलावा एसटीएफ को प्रॉसिक्यूशन एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसका मकसद मुक़दमे की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाना और यह पक्का करना है कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो।

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दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक खास कदम है। यह खास सेल नीट परीक्षा के पेपर लीक और अलग-अलग राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच बनाया गया है।

इस बीच, दिल्ली में जारी छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह आदेश सभी रैंक के अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। आदेश में लिखा है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक कोई भी सामान्य छुट्टी जैसे- कैजुअल लीव, ​​अर्न्ड लीव आदि नहीं दी जाएगी। केवल आपातकालीन मामलों में ही छुट्टी मंजूर की जाएंगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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