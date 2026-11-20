दिल्ली में इन्फ्लुएंसर की हत्या की कोशिश, पुलिस ने लाइव ऑपरेशन में शूटर दबोचे; बिश्नोई गैंग से लिंक
दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है। हत्याकांड को अंजाम देने से ऐन पहले पुलिस ने तीन आरोपी पकड़ लिए। जांच में इनका बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आया है।
दिल्ली में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की कोशिश को पुलिस ने ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने पहुंचे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से पांच सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला गैंग से कथित संबंध सामने आए हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। पुलिस टीम ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और कथित हमले को अंजाम दिए जाने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, हिरासत में लिए गए नाबालिग की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला से कनेक्शन की जांच
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों के कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला के नेटवर्क से संबंध हो सकते हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि केबलवाला ने आरोपियों को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाने का निर्देश दिया था। उसने कथित तौर पर दावा किया था कि यह काम उसे लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सौंपा गया है। हालांकि, पुलिस इन कड़ियों की पुष्टि के लिए जांच कर रही है।
आरोपियों के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में कुछ ऐसे वीडियो भी मिलने की बात सामने आई है, जिनमें लोग बिश्नोई और केबलवाला के प्रति समर्थन जताते और धमकियां देते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन वीडियो की प्रामाणिकता और मामले से उनके संबंधों की पड़ताल कर रही है।
पुलिस की जांच में अहम खुलासे
जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर 'जंगी' (Zangi) समेत दूसरे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को शक है कि इन्हीं माध्यमों से वे गैंग के कथित हैंडलर्स के संपर्क में थे। अब पुलिस मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को निर्देश कौन दे रहा था और इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था।
पुलिस के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला के कथित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की शिकायत पर रंगदारी का अलग मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस इस शिकायत और मौजूदा मामले के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बरामद हथियारों के स्रोत, मोबाइल फोन में मिले डिजिटल साक्ष्यों और कथित गैंग नेटवर्क से उनके संपर्कों की जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस साजिश में शामिल अन्य लोगों और कथित हैंडलर्स के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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