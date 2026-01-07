दिल्ली में पत्थरबाजों पर शुरू हो गया ऐक्शन, FIR के बाद 10 पकड़े गए; सबकी हो रही पहचान

संक्षेप: तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने CCTV की मदद से 10 लोगों को हिरासत में लिया है और स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है।

पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ हुए बुलडोजर ऐक्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इस घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन किया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है।

संदिग्धों की पहचान कर रही पुलिस दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान कर रही है। FIR फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ है, हालांकि पुलिस ने चार से पांच संदिग्धों की पहचान कर ली है। FIR दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दस लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने स्थिति को किया कंट्रोल सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने कहा, "तोड़फोड़ के दौरान, कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। स्थिति को सोच-समझकर और कम से कम बल प्रयोग करके तुरंत कंट्रोल में कर लिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना किसी तनाव के हालात सामान्य हो जाएं।" बयान में आगे कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी न्यायिक निर्देशों को कानूनी, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाए।