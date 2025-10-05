delhi police finds missing kids of nepali women came via bihar going to Hyderabad operation milap all details अचानक दिल्ली में गुम गए नेपाली महिला के दो बच्चे, 3 घंटे बाद इस रेलवे स्टेशन में मिले, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police finds missing kids of nepali women came via bihar going to Hyderabad operation milap all details

अचानक दिल्ली में गुम गए नेपाली महिला के दो बच्चे, 3 घंटे बाद इस रेलवे स्टेशन में मिले

Delhi Kids Missing News: मां और बच्चे नेपाल से बिहार होते हुए दिल्ली आए थे और उन्हें हैदराबाद के तिरुपति बालाजी मंदिर जाना था,लेकिन बीच में यह हादसा हो गया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ के चलते कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on
अचानक दिल्ली में गुम गए नेपाली महिला के दो बच्चे, 3 घंटे बाद इस रेलवे स्टेशन में मिले

दिल्ली की सदर बाजार पुलिस थाना की टीम ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक मां को उसके बच्चों से मिलाने में मदद की है। मां और बच्चे नेपाल से बिहार होते हुए दिल्ली आए थे और उन्हें हैदराबाद के तिरुपति बालाजी मंदिर जाना था,लेकिन बीच में यह हादसा हो गया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ के चलते कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और दोनों लापता बच्चे मां के पास सुरक्षित पहुंचा दिए गए।

घटना के अनुसार, 3 अक्टूबर शाम 4 बजे नेपाल के रूपनदेही की एक महिला सदर बाजार के कुतुब चौक पर स्थित पुलिस बूथ के कर्मचारियों के पास पहुंची। एस. त्रिपाठी नाम की महिला ने रिपोर्ट किया कि लगभग दोपहर 1:30 बजे, वह अपने दो बेटों, 9 साल के 'ए' और 5 साल के 'बी' के साथ नेपाल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी और वे तिरुपति बालाजी मंदिर हैदराबाद जा रहे थे। उसी दिन देर शाम उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDRS) से ट्रेन पकड़नी थी।

ट्रेन पकड़ने से पहले वे खरीदारी के लिए सदर बाज़ार आए थे। इस बीच, बाजार में भारी भीड़ के कारण उनके दोनों बच्चे उनसे अलग हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बच्चों को हिंदी भाषा की ठीक से जानकारी नहीं है।

उस समय, इंस्पेक्टर सहदेव सिंह तोमर (SHO/थाना सदर बाजार) अपने स्टाफ के साथ त्योहारी सीज़न को देखते हुए बाज़ार क्षेत्र में पहले से ही गश्त कर रहे थे। लापता बच्चों की सूचना मिलते ही, उन्होंने तुरंत बाजार में उनकी तलाश शुरू कर दी। इसके अलावा, SHO/सदर बाजार के निर्देश पर, बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए दो और टीमें गठित की गईं। इन टीमों का नेतृत्व इंस्पेक्टर राकेश कुमार (इंस्पेक्टर कानून एवं व्यवस्था) और इंस्पेक्टर बाबूलाल (इंस्पेक्टर जांच) ने किया। इन टीमों में एचसी धीरेंद्र, कांस्टेबल प्रहलाद, कांस्टेबल सतवीर और महिला कांस्टेबल अनीशा शामिल थे।

पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और आस-पास के कई सीसीटीवी कैमरों की जांच की। लापता बच्चों की तस्वीरें पुलिसकर्मियों, RWA/MWA सदस्यों के व्हाट्सएप समूहों में भी प्रसारित की गईं और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की गई। आखिरकार, पुलिस टीम के लगातार और निरंतर प्रयासों का फल मिला और सिर्फ 3 घंटे के भीतर, सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों बच्चों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDRS) के बाहर से ढूंढ लिया गया। बच्चों ने पुलिस टीम को बताया कि वे पैदल चलकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्हें हैदराबाद जाने वाली ट्रेन यहीं से पकड़नी है।

उचित सत्यापन (verification) और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, 'ऑपरेशन मिलाप' के तहत दोनों बच्चों को उनकी मां से सुरक्षित रूप से मिला दिया गया। बच्चों से मिलकर माँ ने राहत की सांस ली। थाना सदर बाजार की इस समर्पित पुलिस टीम की तत्परता और संवेदनशीलता से किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया गया। बच्चों की मां ने थाना सदर बाजार, दिल्ली की टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।