सेल्फी के शौकीनों दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल में बाधा डालने का आरोप

संक्षेप: अगर आप भी सेल्फी के शौकीन हों तो अब सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए शुक्रवार को आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान फोटो खींचने, सेल्फी लेने, वीडियो बनाकर अभ्यास में बाधा डालने वाले कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस मामले का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लोग परेड स्थल पर रिहर्सल को बाधित करते नजर आ रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ऐसे कामों से परेड में हिस्सा लेने वालों के साथ-साथ मौके पर मौजूद लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें दर्शक अधिकारी ने दर्शकों से अपील की है कि वे, चाहे वे अपनी तय जगहों पर बैठे हों या सड़क किनारे से परेड देख रहे हों, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। ऐसी कोई भी गतिविधि न करें जिससे जान को खतरा हो या परेड में रुकावट आए।

उन्होंने चेतावनी दी कि गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जटिल मूवमेंट, भारी उपकरण और कोऑर्डिनेटेड ड्रिल शामिल होती हैं, जहां मामूली गड़बड़ी भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

आज जल, थल और नभ पर जवानों का पहरा गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज जल-थल और नभ तीनों स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतमाम किए गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड लगाने के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। यमुना में बोट और नाव पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

परेड मार्ग की सुरक्षा छह स्तरीय बनाई गई है। कर्तव्य पथ की बाहरी सुरक्षा में 15 हजार जवान तैनात होंगे। इनमें दिल्ली पुलिस, अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कंपनियां, क्विक रिस्पांस टीम, स्वाट कमांडो, बम निरोधक और जांच टीमें, साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवान शामिल होंगे।

अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरे परेड रूट तक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आतंरिक सुरक्षा लेयर में तीनों सेना के जवान, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) के कमांडो, और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के विशेष कर्मचारी शामिल हैं। ये जवान वीवीआईपी अतिथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे और सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार रात से ही नई दिल्ली से लेकर परेड रूट तक की उचीं इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। इनकी संख्या 100 से अधिक है। पुलिस ने किसी भी प्रकार के ड्रोन, पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।