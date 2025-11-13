Hindustan Hindi News
रेप केस में बढ़ी ललित मोदी के भाई समीर की मुश्किल, दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट

संक्षेप: 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने जस्टिस संजीव नरूला को बताया कि उन्होंने समीर मोदी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत समीर मोदी के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर को पारित एक आदेश में बदलाव की मांग की थी।

Thu, 13 Nov 2025 12:24 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली पुलिस ने कथित बलात्कार के एक मामले में व्यवसायी समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट समीर मोदी की मुश्किल बढ़ा सकती है क्योंकि फिलहाल वह जमानत पर हैं। यह चार्जशीट साकेत जिला अदालत के सामने दाखिल की गई है। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी दी है। बता दें कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बलात्कार और धमकी देने की धाराओं के तहत समीर मोदी के खिलाफ एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज की गई थी।

11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने जस्टिस संजीव नरूला को बताया कि उन्होंने समीर मोदी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत समीर मोदी के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर को पारित एक आदेश में बदलाव की मांग की थी। जस्टिस नरूला ने 11 नवंबर के आदेश में यह नोट किया: "याचिकाकर्ता की शिकायत है कि आश्वासन के बावजूद, जांच अधिकारी को उनके ओर से दिए गए दस्तावेजों पर विचार किए बिना चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।"

6 नवंबर, 2023 को, स्थायी वकील संजय लाओ ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच जांच अधिकारी (IO) की तरफ से उचित रूप से की जाएगी। सुनवाई के दौरान, स्थायी वकील ने बताया कि ये दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को देर शाम ही जमा किए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 (2) के तहत यह अनिवार्य है कि चार्जशीट 60 दिनों के भीतर दाखिल की जाए। संजय लाओ ने कहा कि यदि जांच अधिकारी (IO) इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते, तो यह समय सीमा (60 दिन) समाप्त हो जाती।

संजय लाओ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच किए बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम शर्मा, अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव के साथ, ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को इसलिए जमा किए गए थे क्योंकि उन्हें नोटिस ही शाम को दिया गया था।

पूरक चार्जशीट (Supplementary Chargesheet) दाखिल करने पर स्टैडिंग काउंसिल (Standing Counsel) ने कहा कि: जांच अधिकारी (IO) 7 नवंबर, 2025 को जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद, ट्रायल कोर्ट (Trial Court) की अनुमति लेकर, IO इन दस्तावेजों को पूरक चार्जशीट (Supplementary Chargesheet) के साथ दाखिल करेंगे। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को कथित बलात्कार मामले में एफआईआर को रद्द (quashing) करने की समीर मोदी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। उन्हें साकेत जिला अदालत ने 25 सितंबर को जमानत दे दी थी। समीर मोदी को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

