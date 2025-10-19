400 पन्नों की चार्जशीट और 40 गवाहों के बयान; CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले पर क्या-क्या आरोप
संक्षेप: जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया है। 400 पन्नों के इस चार्जशीट में 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तय की है।
दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में लगभग 400 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इसमें हत्या का प्रयास, हमला करना और एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकना तथा आपराधिक साजिश शामिल है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तय की।
उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, खिमजीभाई इसलिए नाराज था क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने का निर्देश दिया था।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में 40 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह लगभग 8:15 बजे उनके कैंप कार्यालय में आयोजित 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। उनके कार्यालय ने इसे उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया था। सीएमओ अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच के लिए डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी। उनकी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) जांच की गई।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी ने कथित तौर पर सीएम रेखा गुप्ता की हत्या की योजना बनाई थी। गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक सब्जी के ठेले से चाकू खरीदा था। हालांकि, जब उसने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस की तैनाती देखी तो उसने चाकू सिविल लाइंस में कहीं फेंक दिया। बाद में पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया था।