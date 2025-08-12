आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ ‘हल्ला बोल’ दिल्ली पुलिस ने कराया खत्म, केस भी लादा

आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गर्म है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को खत्म करा कर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है।

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गर्म है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। पशु अधिकार कार्यकर्ता आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन को खत्म करा दिया है। पुलिस ने कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है।

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पशु अधिकार कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं पुलिस ने बाद में प्रदर्शन में शामिल होने आए लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से दूर है। पूरी तरह से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश क्रूर, अदूरदर्शी है। इस आदेश में करुणा का अभाव भी है। हम आम लोगों की सुरक्षा के साथ ही पशु कल्याण को भी जारी रखना सुनिश्चित कर सकते हैं।