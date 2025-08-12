delhi police filed case on animal rights activists who protest against sc order on stray dogs आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ ‘हल्ला बोल’ दिल्ली पुलिस ने कराया खत्म, केस भी लादा, Ncr Hindi News - Hindustan
आवारा कुत्तों पर आदेश के खिलाफ ‘हल्ला बोल’ दिल्ली पुलिस ने कराया खत्म, केस भी लादा

आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गर्म है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को खत्म करा कर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 03:51 PM
सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में माहौल गर्म है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। पशु अधिकार कार्यकर्ता आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन को खत्म करा दिया है। पुलिस ने कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है।

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पशु अधिकार कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं पुलिस ने बाद में प्रदर्शन में शामिल होने आए लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से दूर है। पूरी तरह से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश क्रूर, अदूरदर्शी है। इस आदेश में करुणा का अभाव भी है। हम आम लोगों की सुरक्षा के साथ ही पशु कल्याण को भी जारी रखना सुनिश्चित कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत प्राणी हैं। वे ऐसी क्रूरता के लायक नहीं हैं। शहरी परिवेश में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की जाती है। दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय गृहों में ले जाना उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय गृह भी मौजूद नहीं हैं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार समग्र और सुसंगठित योजना से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।