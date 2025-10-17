दिल्ली पुलिस का नया फैसला: हर यूनिट के 80% कर्मी सड़कों पर रहेंगे सक्रिय, ये होंगे 4 फायदे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने हर यूनिट में 80% पुलिसकर्मियों को सड़क पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इस नए नियम से अपराध में कमी, सुरक्षा में वृद्धि और त्वरित प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। जानिए इसके चार बड़े फायदे और पुलिस की योजना कैसे काम करेगी।

त्योहारों के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी यूनिटों में अब फील्ड और ऑफिस ड्यूटी का अनुपात 80:20 होगा। राजधानी के हर यूनिट में करीब 80 फीसदी पुलिसकर्मी सड़क पर सक्रिय रहेंगे, जबकि 20 फीसदी ऑफिस का काम संभालेंगे।

पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने सभी यूनिटों का ऑडिट कराने के बाद यह निर्णय लिया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने यूनिट प्रमुखों को निर्देश दिया है कि 80-20 अनुपात जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसा होने पर दिल्ली पुलिस देश की पहली ऐसी पुलिस बन जाएगी, जिसमें हर यूनिट में यह अनुपात सुनिश्चित होगा।

ऑडिट में मिली थी खामी: दरअसल, ऑडिट में कुछ यूनिटों में फील्ड में पर्याप्त कर्मी नहीं पाए गए थे। कुछ यूनिटों में यह संख्या 40 से 60 फीसदी तक ही थी। अनुपात में यह कमी कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग पर असर डाल रही थी। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने सभी यूनिटों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि फील्ड में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़े।

फील्ड ड्यूटी पर जोर: पुलिस कमिश्नर का जोर है कि फील्ड ड्यूटी में सक्रियता बढ़ने से अपराधियों में डर बना रहेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। इससे पीड़ित को आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलेगी और कानूनी कार्रवाई तेज होगी।

ये महत्वपूर्ण फायदे 1. अपराध में कमी : फील्ड में पुलिस की मौजूदगी से अपराधियों में डर बना रहता है

2. सुरक्षा बढ़ती है : सार्वजनिक व्यवस्था दुरुस्त रहती है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं

3. त्वरित प्रतिक्रिया : आपात स्थिति या अपराध पर पुलिस तुरंत पहुंचकर कार्रवाई कर सकती है

4. सामुदायिक जुड़ाव : फील्ड ड्यूटी से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनते हैं