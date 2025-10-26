सिग्नल ऐप पर फर्जी पहचान से IS आतंकियों के सीक्रेट ग्रुप से जुड़ी दिल्ली पुलिस, जांच में कई खुलासे
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिग्नल ऐप पर बने विशेष सीक्रेट ग्रुप में प्रवेश कर आईएसआईएस के नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल की। फिर इन्हें गिरफ्तार कर आतंकी घटनाओं को होने से रोक दिया। फिलहाल दोनों आतंकी तीन दिन की पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे तकनीकी सबूत आदि जमा किया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद अदनान और अदनान खान इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद फैलाने और युवाओं का ब्रेनवाश करने वाली सामग्री शेयर करते थे।
उन्होंने ‘सव्वत अल उम्माह’ नाम से ग्रुप बनाया था, जिसे सीरिया स्थित हैंडलर संचालित कर रहा था। जो युवा इस ग्रुप में सक्रिय रहते थे, उन्हें बाद में सिग्नल ऐप के सीक्रेट ग्रुप में जोड़ा जाता था। इसी ग्रुप में पुलिस ने फर्जी पहचान से घुसकर आतंकी गतिविधियों का सुराग पाया और अदनान खान को सादिक नगर से दबोच लिया।
दोनों संदिग्धों आतंकियों के पांच फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से दो से तीन हजार युवाओं को जोड़ा गया था। मोहम्मद अदनान इन अकाउंट से छोटे-छोटे कटे वीडियो बनाकर वायरल करता था, जिनसे धार्मिक कट्टरता भड़काई जाती थी।
स्पेशल सेल ने सिग्नल ऐप के अन्य सदस्यों तक पहुंचकर कई युवाओं की काउंसलिंग शुरू की है। इनमें दो को सरकारी गवाह बनाया गया है और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिए हैं। पुलिस को अब तक 30 से अधिक इंस्टाग्राम आईडी मिली हैं, जो सीरिया से संचालित हो रही थीं और भारत के युवाओं को निशाना बना रही थीं। पुलिस ने कई संदिग्ध अकाउंट्स और पेज डिलीट कराए हैं।