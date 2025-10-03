दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, कनाडा में छिपे गैंगस्टरों के दो गुर्गे एनकाउंटर में धराए

दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में स्पेशल सेल के साथ हुए एनकाउंटर में कनाडा स्थित गैंगस्टरों के सिंडिकेट से जुड़े दो खूंखार अपराधी अकाश राजपूत और महिपाल मीणा गिरफ्तार किए गए हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में अपहरण, फिरौती और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। कापसहेड़ा इलाके में शुक्रवार तड़के हुए धमाकेदार एनकाउंटर में पुलिस ने दो खूंखार अपराधियों को काबू कर लिया, जो कनाडा छिपे गैंगस्टरों के इशारे पर दिल्ली-एनसीआर में अपना साम्राज्य फैला रहे थे। ये गुर्गे न सिर्फ अपहरण और फिरौती की साजिश रचते थे, बल्कि हत्या के प्रयासों में भी माहिर थे।

अपराधियों का खौफनाक बैकग्राउंड पकड़े गए दोनों बदमाशों में से एक है राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला अकाश राजपूत, जिसका नाम अपराध की फेहरिस्त में चमकता है। गुजरात के कच्छ में हाल ही में हुए एक सनसनीखेज अपहरण कांड में उसका हाथ था, जहां फरार गैंगस्टर किरीतसिंह जाला ने 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। अकाश पर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में धमकियां देने, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन आरोप हैं। राजस्थान पुलिस तो श्री गंगानगर के एक हत्या के प्रयास के केस के चलते उसके सिर पर 20 हजार रुपये का इनाम भी रख चुकी थी। जुलाई 2022 में हरियाणा के करनाल में एक अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग भी उसके नाम पर दर्ज है, जो गैंगस्टर दलर कोटिया के इशारे पर हुई थी।

उसका साथी महिपाल मीणा (28 वर्ष) कम कुख्यात नहीं है। करनाल फायरिंग केस में उसका नाम था और वह जमानत पर बाहर घूम रहा था। दोनों ही हथियारों के धंधे में डूबे थे, जहां आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से लेकर फिरौती के लिए फायरिंग तक के केस उनके नाम पर चढ़े हैं।

कनाडा से दिल्ली तक फैला नेटवर्क ये दोनों जगदीश उर्फ जगला और अभिषेक उर्फ गोलू गैंग से जुड़े थे, जो हाल ही में फरार गैंगस्टर रोहित गोदरा के सिंडिकेट से गठजोड़ कर चुके हैं। गोदरा का कनेक्शन कनाडा-बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार और वीरेंद्र चारण से है, जो दिल्ली-एनसीआर में अपनी जड़ें मजबूत करने की फिराक में हैं। पुलिस की जांच से साफ है कि हाल की कार्रवाइयों में गोदरा के कई शूटर पकड़े या ढेर हो चुके हैं, इसलिए वह इस नए गठजोड़ के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये गिरोह न सिर्फ लोकल अपराधों को चला रहे थे, बल्कि विदेशी आकाओं के इशारों पर राजधानी को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे।

एनकाउंटर की दिल दहला देने वाली दास्तान मानव खुफिया जानकारी के सहारे स्पेशल सेल की टीम ने गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात नजफगढ़-कापसहेड़ा रोड पर जाल बिछा लिया। तड़के सुबह बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन पिलियन राइडर ने झट से बाइक से कूदकर गोली चला दी। जवाब में पुलिस की गोली ने उसे पैर के निचले हिस्से में जख्मी कर दिया। दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया, और घायल को अस्पताल पहुंचा दिया।