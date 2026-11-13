दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर! प्रकाश चीनू गैंग के बदमाश को मारी गोली; 15 मामलों में है वांटेड
दिल्ली पुलिस और प्रकाश चीनू गैंग के बदमाश के बीच जमकर गोलियां चलीं। इस घटना में एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉयड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शुक्रवार सुबह दिल्ली और प्रकाश चीनू गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान प्रकाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पर हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसकी विकास कालिया गैंग से दुश्मनी है।
गोलीबारी का भी आरोप
इस घटना के बाद जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी चीनू सितंबर महीने में झंडेवालान रोड पर धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी में भी शामिल था और इसमें वांटेड घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को चीनू के साथ आकाश नामों से भी जाना जाता है।
प्रकाश, 'प्रकाश चीनू' नामक आपराधिक गिरोह का सरगना है, जो मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के नबी करीम क्षेत्र में सक्रिय है। उसके गिरोह की पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में सक्रिय 'विकास कालिया' गिरोह से दुश्मनी है। पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सितंबर में एक धार्मिक जुलूस के दौरान इन दोनों गिरोहों के बीच झड़प हो गई थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रकाश, प्रकाश चीनू नाम के गैंग का सरगना भी है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में नबी करीम क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस ने बताया कि प्रकाश चीनू गैंग का सदर बाजार के एक्टिव गैंग के विकास कालिया गैंग से दुश्मनी है।
क्या बोली पुलिस
डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सितंबर में एक धार्मिक जुलूस के दौरान इन दोनों गिरोहों के बीच झड़प हो गई थी। डीसीपी ने बताया कि 14 सितंबर को बाबा रामदेव के जन्मदिन के मौके पर नायक समाज के लोगों ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था, जो सदर बाजार और नबी करीम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से होकर गुजरा। जब यह जुलूस झंडेवालान रोड पर पहुंचा, तो विकास कालिया और प्रकाश चीनू के गिरोहों के बीच कहासुनी हो गई। सिंह ने कहा कि यह कहासुनी बाद में पत्थरबाजी, मारपीट और गोलीबारी में बदल गई, जिससे कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। इस घटना के दौरान, प्रकाश और उसके साथियों ने विरोधी गिरोह के एक सदस्य से जुड़ी एक महिला के साथ मारपीट की। इस हिंसक झड़प के संबंध में दो मामले दर्ज किए गए हैं।
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