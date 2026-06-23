दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, बच्ची की रेप के बाद हत्या के आरोपी का एनकाउंटर

दिल्ली के महरौली इलाके में परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही 11 साल की बच्ची को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है।

दिल्ली के महरौली इलाके में परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही 11 साल की बच्ची को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस आरोपी को वहां ले गई थी जहां से उसने बच्ची का अपहरण किया था। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और भागने लगा। आरोपी ने पुलिस पर एक राउंड फायरिंग की। इसके बाद SHO महरौली रितेश शर्मा की टीम ने बचाव में दो राउंड फायरिंग की।

हालत नाजुक बताया जाता है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार, महरौली के सीडीआर चौक के पास से बच्ची का अपहरण करने के बाद कैब चालक ने गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

दिल्ली आया, फिर गुरुग्राम भागा सूत्रों ने बताया कि कई घंटे बाद आरोपी बच्ची को लेकर दिल्ली वापस आ गया था, लेकिन यहां पुलिस को देखकर वह डर गया और वापस गुरुग्राम भाग गया था। आरोपी ने गुरुग्राम में बच्ची के साथ दोबारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या कर दी।

वारदात के बाद बुक की सवारी इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी ऐप की मदद से कैब के लिए सवारी बुक कर उन्हें छोड़ने चला गया। पुलिस ने कैब कम्पनी की मदद से उसकी सटीक लॉकेशन ली और उसे विकासपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया था।

देर रात से बच्ची पर रखे हुए थे नजर सूत्रों ने बताया कि बच्ची के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जिस फुटपाथ पर वह रहते हैं। जहां रविवार देर रात एक कैब चालक बार बार चक्कर लगा रहा था। लेकिन उस समय उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं लगा और उन्होंने सोचा की सवारी का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वह देर रात वहां से नहीं गया। सुबह जब उसने देखा कि बच्ची गायब है, तो उनका शक उसी कैब चालक पर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और कैब की पहचान कर ली।

दो बार किया दुष्कर्म और फिर गला दबा दिया सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के दो बार दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह उसने बच्ची को पहले भी गुब्बरे बेचते हुए देखा था।

स्मैक और गांजा पीता है आरोपी शुरूआती जांच के बाद आरोपी की पहचान हो गई। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी बबलू का आपराधिक रिकार्ड रहा है। उस पर बिहार में कई केस दर्ज हैं और उसे स्मैक व गांजा पीने की आदत है। सूत्रों ने बताया कि वारदात के समय भी आरोपी नशे की हालत में था।

ऐसे पकड़ा गया आरोपी पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। जिले की कई टीमों को जांच में लगाया गया। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि सफेद रंग की कैब वाला देर रात तक यहां चक्कर लगा रहा था। उन्होंने उसे कई बार देखा था। पिता के शक जताने के बाद पुलिस ने सफेद रंग की कैब की तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कैब की पहचान की। एमजी रोड पर मौजूद तीन सौ सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैब का रजिस्ट्रेशन नम्बर मिला और उसकी मदद से कैब के मालिक से बात हुई।

पीछा कर दबोचा मालिक ने बताया कि उसने कैब किराए पर बबलू को दी हुई है। पुलिस को बबलू का मोबाइल नम्बर और फोटो मिल गया। इसके बाद पुलिस ने ऐप कम्पनी से सम्पर्क किया और गाड़ी की सटीक लॉकेशन मांगी। कम्पनी ने पुलिस को बताया कि बबलू सवारी को छोड़ने के लिए विकासपुरी की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने उसका पीछा शुरू किया और सुबह करीब 11.15 बजे उसे विकासपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

5 घंटे से ज्यादा देर तक करता रहा गुमराह आरोपी बबलू ने पुलिस को पांच घंटे से ज्यादा गुमराह किया। शुरूआती पूछताछ के बाद आरोपी ने बताया कि वह सीडीआर चौक के पास गया था। लेकिन उसने बच्ची का अपहरण नहीं किया। बाद में उसने बताया कि बच्ची गाड़ी में खुद आकर बैठी थी और उसने उसे गुरुग्राम छोड़ दिया था। सख्ती से पूछताछ करने पर बबलू ने शाम 5 बजे के करीब पुलिस को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की जानकारी दी।