दिल्ली में देर रात ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद गोल्डी बरार गैंग के दो शार्पशूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम ने कालिंदी कुंज इलाके में रोहित गोदरा-गोल्डी बरार गैंग के राहुल और साहिल नामक दो शार्पशूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा के तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश भी रच रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कालिंदी कुंज इलाके में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज मुठभेड़ में दो शार्पशूटर्स को धर दबोचा। ये दोनों अपराधी, राहुल और साहिल, कुख्यात रोहित गोदरा-गोल्डी बरार-वीरेंद्र चरण गैंग के लिए काम करते थे और हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे।

कैसे शुरू हुई कहानी? दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा तिहरे हत्याकांड के फरार आरोपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कालिंदी कुंज के पुष्ता रोड पर जाल बिछाया। रात करीब 3 बजे, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर गोलियां चला दीं।

जवाबी कार्रवाई में ढेर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी। घायल हालत में दोनों को काबू कर लिया गया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान राहुल (पानीपत, हरियाणा) और साहिल (भिवानी, हरियाणा) के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तिहरे हत्याकांड से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक दिल्ली पुलिस के अनुसार, राहुल यमुनानगर में दिसंबर 2024 में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसकी पहचान अब तक गुप्त थी, जिसके कारण वह फरार था। इतना ही नहीं, इन दोनों अपराधियों ने हाल ही में गैंगस्टर रोहित गोदरा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण के इशारे पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने मुंबई और बेंगलुरु में अपने टारगेट की रेकी भी की थी।