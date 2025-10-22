Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police encounter in dwarka with murder accused inspector also injured
दिल्ली में मर्डर करके भागे बदमाश 'डांसर' संग एनकाउंटर, इंस्पेक्टर को भी लगी गोली

दिल्ली में मर्डर करके भागे बदमाश 'डांसर' संग एनकाउंटर, इंस्पेक्टर को भी लगी गोली

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। द्वारका सेक्टर-3 में बुधवार को हुए एनकाउंटर में बदमाश ऋषभ उर्फ रितिक डांसर जख्मी हो गया तो एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। 

Wed, 22 Oct 2025 09:24 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडेय
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। द्वारका सेक्टर-3 में बुधवार को हुए एनकाउंटर में बदमाश ऋषभ उर्फ रितिक डांसर जख्मी हो गया तो एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। डांसर बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में वांटेड था। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। हत्या करने के बाद वो स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आया और गवाहों को खत्म करना चाहता था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17-18 अगस्त की रात बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक शख्स कुलदीप C1/23 राजा पुरी उत्तम, की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। धारा 103 बीएनएस (हत्या) के तहत बिंदापुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। जांच के दौरान दो आरोपियों, पवन उर्फ पंजाबी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी, ऋषभ उर्फ रितिक उर्फ डांसर फरार था।

सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद आरोपी रितिक अपराधियों के संपर्क में आ गया और लगातार फरार हो रहा था क्योंकि वह स्थानीय अपराधियों की मदद से और अधिक अपराध करना चाहता था। बुधवार को एंटी नारकोटिक्स द्वारका टीम को सूचना मिली कि फरार आरोपी ऋषभ उर्फ रितिक उर्फ डांसर द्वारका के सेक्टर-3 इलाके में आएगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, इंस्पेक्टर सुभाष चंद, प्रभारी एएनसी और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, प्रभारी एएटीएस द्वारका की देखरेख में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।

आरोपी को पकड़ने की कोशिश के दौरान, उसने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस दल ने भी गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। इंस्पेक्टर सुभाष चंद के बाएं हाथ में भी गोली लगी और उन्हें आगे के इलाज के लिए वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया।

बदमाश के कब्जे से एक अत्याधुनिक पिस्तौल,दो जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद की गई है। आगे की जांच जारी है। घटना के संबंध में थाना द्वारका उत्तर में एक अलग आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा रहा है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Crime News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।