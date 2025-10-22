दिल्ली में मर्डर करके भागे बदमाश 'डांसर' संग एनकाउंटर, इंस्पेक्टर को भी लगी गोली

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। द्वारका सेक्टर-3 में बुधवार को हुए एनकाउंटर में बदमाश ऋषभ उर्फ रितिक डांसर जख्मी हो गया तो एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। द्वारका सेक्टर-3 में बुधवार को हुए एनकाउंटर में बदमाश ऋषभ उर्फ रितिक डांसर जख्मी हो गया तो एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। डांसर बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में वांटेड था। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। हत्या करने के बाद वो स्थानीय अपराधियों के संपर्क में आया और गवाहों को खत्म करना चाहता था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17-18 अगस्त की रात बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक शख्स कुलदीप C1/23 राजा पुरी उत्तम, की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। धारा 103 बीएनएस (हत्या) के तहत बिंदापुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। जांच के दौरान दो आरोपियों, पवन उर्फ पंजाबी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी, ऋषभ उर्फ रितिक उर्फ डांसर फरार था।

सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद आरोपी रितिक अपराधियों के संपर्क में आ गया और लगातार फरार हो रहा था क्योंकि वह स्थानीय अपराधियों की मदद से और अधिक अपराध करना चाहता था। बुधवार को एंटी नारकोटिक्स द्वारका टीम को सूचना मिली कि फरार आरोपी ऋषभ उर्फ रितिक उर्फ डांसर द्वारका के सेक्टर-3 इलाके में आएगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, इंस्पेक्टर सुभाष चंद, प्रभारी एएनसी और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, प्रभारी एएटीएस द्वारका की देखरेख में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।

आरोपी को पकड़ने की कोशिश के दौरान, उसने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस दल ने भी गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। इंस्पेक्टर सुभाष चंद के बाएं हाथ में भी गोली लगी और उन्हें आगे के इलाज के लिए वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया।