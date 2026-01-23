दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर मोगली के पैर में लगी गोली; गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने हिरनकुडना में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 हजार का इनामी बदमाश विक्की पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात पुलिस का बड़ा ऐक्शन देखने को मिला। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उईआर-2 फ्लाईओवर के पास हिरनकुडना-दिचाउ गांव वाली सड़क पर हुई, जहां पुलिस ने संदिग्धों की कार को रोका था।

एनकाउंटर में बदमाश ने की फायरिंग जब पुलिस टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया, तो विक्की उर्फ मोगली नाम के आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी में फायरिंग की, जिसमें विक्की के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर किया गया। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

विक्की पर 5 हजार का इनाम, कई हत्याओं में वांछित 37 वर्षीय विक्की, हरियाणा के बहादुरगढ़ का निवासी है। हरियाणा पुलिस ने उसके सिर पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। वह रोहतक जिले के मेहम थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड और संपला थाने में एक अन्य हत्या के मामले में वांछित था। इसके अलावा उसके खिलाफ हथियार रखने, मारपीट और कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह हिमांशु भाऊ गैंग के प्रमुख सदस्यों का करीबी साथी था और लंबे समय से फरार चल रहा था।

दूसरा आरोपी मौके से ही पकड़ा गया कार में उसके साथ 39 साल का मौजूद चंदर भान भी था। चंदर दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। उसे पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी क्राइम हिस्ट्री की जांच अभी जारी है।