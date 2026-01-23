Hindustan Hindi News
दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर मोगली के पैर में लगी गोली; गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने हिरनकुडना में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 हजार का इनामी बदमाश विक्की पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

Jan 23, 2026 12:14 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात पुलिस का बड़ा ऐक्शन देखने को मिला। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उईआर-2 फ्लाईओवर के पास हिरनकुडना-दिचाउ गांव वाली सड़क पर हुई, जहां पुलिस ने संदिग्धों की कार को रोका था।

एनकाउंटर में बदमाश ने की फायरिंग

जब पुलिस टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया, तो विक्की उर्फ मोगली नाम के आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी में फायरिंग की, जिसमें विक्की के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे तुरंत राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर किया गया। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

विक्की पर 5 हजार का इनाम, कई हत्याओं में वांछित

37 वर्षीय विक्की, हरियाणा के बहादुरगढ़ का निवासी है। हरियाणा पुलिस ने उसके सिर पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। वह रोहतक जिले के मेहम थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड और संपला थाने में एक अन्य हत्या के मामले में वांछित था। इसके अलावा उसके खिलाफ हथियार रखने, मारपीट और कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह हिमांशु भाऊ गैंग के प्रमुख सदस्यों का करीबी साथी था और लंबे समय से फरार चल रहा था।

दूसरा आरोपी मौके से ही पकड़ा गया

कार में उसके साथ 39 साल का मौजूद चंदर भान भी था। चंदर दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। उसे पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी क्राइम हिस्ट्री की जांच अभी जारी है।

हथियार और कार जब्त

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने विक्की के पास से .32 बोर की पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। चंदर भान के पास से एक देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले। दोनों की कार को भी कब्जे में ले लिया गया। फॉरेंसिक टीम और क्राइम यूनिट ने मौके पर गहन जांच की।

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
