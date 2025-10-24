पांच हत्या करने के बाद दिल्ली में छिपने आए थे सिग्मा गैंग के गुर्गे, बड़ी साजिश की थी तैयारी

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात बेगमपुर में एक मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके तीन साथियों को मार गिराया; चारों गैंगस्टर बिहार में कई हत्याओं के बाद दिल्ली में छिपे हुए थे और एक बड़ी साजिश की तैयारी में थे।

बिहार में पांच लोगों की हत्या के बाद तीन दिन पहले ही गैंगस्टर रंजन पाठक अपने गिरोह के साथ दिल्ली में छिपने के लिए आया और मुठभेड़ में मारा गया। उसका साथी अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का निवासी था।

अमन अपने कुछ जानकारों की मदद से गिरोह के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहा था। बिहार पुलिस पिछले एक माह से रंजन के पीछे लगी हुई थी। रंजन के करीबी ने दिल्ली में होने की सूचना दी, जिसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से साझा की।

15 मिनट में चारों गैंगस्टर ढेर दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने सूचना जुटाई और पुख्ता जांच के बाद 15 मिनट में चारों गैंगस्टरों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मियों को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के परिजनों को उनकी मौत की सूचना दे दी है। बेगमपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रंजन ने बड़ा गिरोह तैयार किया ‘सिग्मा एंड कंपनी’ के नाम से वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके सहयोगियों का नेटवर्क बिहार से नेपाल तक फैला था। रंजन ने सीतामढ़ी में कई हत्या और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिया। उसने पूर्व में कारोबारी की हत्या के बाद खुद का बायोडाटा मीडिया को भेजा और सोशल मीडिया पर हत्या की जानकारी देकर पुलिस को चुनौती दी थी। सीतामढ़ी में हुई ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद रंजन को बिहार पुलिस पिछले एक माह से तलाश रही थी। एसटीएफ ने संदिग्धों से पूछताछ कर सूचना जुटाई। रंजन के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर बिहार और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया। रंजन ने आठ साल में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार में विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहा था।

ज्वाइंट सीपी (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गिरोह ने तीन महीने में चार हत्याओं को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। बिहार पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर डीसीपी संजीव यादव की निगरानी में क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात बेगमपुर इलाके में जाल बिछाया। पुलिस के रुकने पर आरोपियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जवाबी कार्रवाई में चारों घायल हो गए और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय रंजन पाठक, 25 वर्षीय बिमलेश महतो, 21 वर्षीय अमन ठाकुर और 33 वर्षीय मनीष पाठक के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों की फर्जी नंबर प्लेट वाली कार बरामद की है और उनके पीछे सक्रिय अन्य गैंगस्टरों की तलाश जारी है। माना जा रहा है कि गिरोह छिपने के लिए दिल्ली में था।

करावल नगर का रहने वाला था अमन ठाकुर रंजन का करीबी अमन ठाकुर दिल्ली में के करावल नगर का रहने वाला था। वही गैंग के लिए सुरक्षित ठिकाने बनाने में मदद कर रहा था। अमन के घर के जरिए रंजन ने दिल्ली में अपने गिरोह की गतिविधियों को अंजाम दिया।

जेल में मिला था विमलेश विमलेश महतो प्रेम प्रसंग में हत्या और अन्य मामलों में जेल में रहते हुए वह रंजन पाठक गैंग से जुड़ा था। जेल से लौटने के बाद वह शराब के कारोबार में शामिल हो गया। एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

श्रवण की सुपारी ली थी रंजन पाठक गैंग ने श्रवण की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। व्यवसायिक विवाद में श्रवण के फुफेरे भाई मुकेश कुमार यादव ने गैंग से 1.70 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल दो अपराधियों और साजिशकर्ता मुकेश को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। गैंग के खात्मे से लोगों में फैली दहशत समाप्त होने लगी है।

चुनाव के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे गिरोह ने आदित्य कुमार, मदन कुशवाहा, ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष राममनोहर शर्मा और श्रवण कुमार सहित पांच हत्याएं की थीं। एनकाउंटर के बाद जिले के लोग और पुलिस दोनों ही राहत महसूस कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरोह चुनाव के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था और जिले के व्यवसायियों व नेताओं से रंगदारी मांगकर दहशत फैलाता था। पुलिस ने बताया कि ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष की हत्या के बाद गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और लोकेशन ट्रेस होते ही कार्रवाई की गई।