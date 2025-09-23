delhi police encounter gangster of maya gang injured due to shot in leg दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में सरगना के पैर में लगी गोली, बनना चाहता था 'माया भाई', Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police encounter gangster of maya gang injured due to shot in leg

दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में सरगना के पैर में लगी गोली, बनना चाहता था 'माया भाई'

दिल्ली पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। उसने बॉलीवुड फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और उसके किरदार 'माया' से प्रेरित होकर अपना गिरोह बनाया था। उसे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में चाकू घोंपकर लूट की घटना में गिरफ्तार किया गया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रमेश त्रिपाठी, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 07:48 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में सरगना के पैर में लगी गोली, बनना चाहता था 'माया भाई'

दिल्ली पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में 'माया गैंग' के सरगना के पैर में गोली लग गई। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने लूट, झपटमारी और पुलिस पर फायरिंग सहित करीब 20 से ज्यादा वारदातों में शामिल एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सागर उर्फ माया के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू किया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपी के कब्जे से पिस्टल और कारतूस के अलावा चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि आरोपी फिल्म ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ में 'माया' के किरदार से प्रभावित था और वह 'माया भाई' बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने गैंग का नाम भी 'माया' ही रखा और उसने गैंग का लोगो ‘माया, मौत का दूसरा नाम’ रखा। खास बात यह है कि इस गैंग के हर बदमाश ने 'मौत' शब्द का टैटू करवा रखा है।

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी सागर उर्फ माया अमर कॉलोनी का रहने वाला है। वह इलाके का घोषित बदमाश है। इलाके के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि सोमवार रात करीब पौने 12 बजे उनकी टीम को सूचना मिली कि 'माया गैंग' का सरगना कालिंदी कुंज के रास्ते से आने वाला है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सरिता विहार लूप के पास ट्रैप लगाया और जैसे ही स्कूटी पर सवार होकर माया वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस गैंग 11 बदमाशों ने पहचान के लिए 'मौत' शब्द का टैटू बनवा रखा है। जांच में पता चला है कि आरोपी के परिवार के पांच सदस्य भी घोषित बदमाश है। आरोपी इलाके में भी लोगों से 'प्रोटेक्शन मनी' भी वसूलता था। वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पिस्तौल और चाकुओं के साथ अपनी तस्वीर भी अपलोड करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। जांच में आरोपी से बरामद स्कूटी चोरी की पाई गई है।