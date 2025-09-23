दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में सरगना के पैर में लगी गोली, बनना चाहता था 'माया भाई'

दिल्ली पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। उसने बॉलीवुड फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और उसके किरदार 'माया' से प्रेरित होकर अपना गिरोह बनाया था। उसे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में चाकू घोंपकर लूट की घटना में गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में 'माया गैंग' के सरगना के पैर में गोली लग गई। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने लूट, झपटमारी और पुलिस पर फायरिंग सहित करीब 20 से ज्यादा वारदातों में शामिल एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सागर उर्फ माया के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू किया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपी के कब्जे से पिस्टल और कारतूस के अलावा चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि आरोपी फिल्म ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ में 'माया' के किरदार से प्रभावित था और वह 'माया भाई' बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने गैंग का नाम भी 'माया' ही रखा और उसने गैंग का लोगो ‘माया, मौत का दूसरा नाम’ रखा। खास बात यह है कि इस गैंग के हर बदमाश ने 'मौत' शब्द का टैटू करवा रखा है।

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी सागर उर्फ माया अमर कॉलोनी का रहने वाला है। वह इलाके का घोषित बदमाश है। इलाके के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि सोमवार रात करीब पौने 12 बजे उनकी टीम को सूचना मिली कि 'माया गैंग' का सरगना कालिंदी कुंज के रास्ते से आने वाला है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सरिता विहार लूप के पास ट्रैप लगाया और जैसे ही स्कूटी पर सवार होकर माया वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।