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दिल्ली में डबल एनकाउंटर; गोलियों की ठांय-ठांय से गूंजा द्वारका; 2 खूंखार बदमाश गिरफ्तार

Mar 31, 2026 07:44 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात द्वारका जिले में किए गए दो अलग-अलग एनकाउंटर में दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा। इन एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।   

दिल्ली में डबल एनकाउंटर; गोलियों की ठांय-ठांय से गूंजा द्वारका; 2 खूंखार बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात द्वारका जिले में किए गए दो अलग-अलग एनकाउंटर में दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही आरोपी हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे।

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दिल्ली पुलिस के द्वारका स्पेशल स्टाफ की टीम ने सोमवार रात द्वारका सेक्टर 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे हुए एनकाउंटर के बाद एक वॉन्टेड क्रिमिनल रोहित उर्फ ​​'नोदा' को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए रोहित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश रोहित 29 मार्च को द्वारका जिले के डाबरी थाना इलाके में हुई एक हत्या और हत्या की कोशिश के मामले में वॉन्टेड था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से क्राइम को अंजाम दिया था।

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हिमांशु के बारे में पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी

वहीं, दूसरा एनकाउंटर द्वारका जिले की AATS (एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड) टीम ने ओल्ड नजफगढ़ ड्रेन रोड (काकरोला रोड) पर किया, जिसमें प्रेम उर्फ ​​'हिमांशु' नाम के एक क्रिमिनल के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि यह अपराधी नजफगढ़ से आ रहा है। उसे देखते ही पुलिस पार्टी ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। इस अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 मार्च को एक हत्या की थी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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