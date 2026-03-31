दिल्ली में डबल एनकाउंटर; गोलियों की ठांय-ठांय से गूंजा द्वारका; 2 खूंखार बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात द्वारका जिले में किए गए दो अलग-अलग एनकाउंटर में दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा। इन एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात द्वारका जिले में किए गए दो अलग-अलग एनकाउंटर में दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही आरोपी हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे।
दिल्ली पुलिस के द्वारका स्पेशल स्टाफ की टीम ने सोमवार रात द्वारका सेक्टर 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे हुए एनकाउंटर के बाद एक वॉन्टेड क्रिमिनल रोहित उर्फ 'नोदा' को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए रोहित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश रोहित 29 मार्च को द्वारका जिले के डाबरी थाना इलाके में हुई एक हत्या और हत्या की कोशिश के मामले में वॉन्टेड था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से क्राइम को अंजाम दिया था।
हिमांशु के बारे में पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी
वहीं, दूसरा एनकाउंटर द्वारका जिले की AATS (एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड) टीम ने ओल्ड नजफगढ़ ड्रेन रोड (काकरोला रोड) पर किया, जिसमें प्रेम उर्फ 'हिमांशु' नाम के एक क्रिमिनल के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि यह अपराधी नजफगढ़ से आ रहा है। उसे देखते ही पुलिस पार्टी ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। इस अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 मार्च को एक हत्या की थी।