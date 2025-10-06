तो दिल्ली से हिमांशु भाऊ का टेरर खत्म! क्राइम ब्रांच का गैंग पर MCOCA वाला ऐक्शन समझिए

पुलिस हिमांशु भाऊ का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है,जिस पर अज्ञात विदेशी ठिकानों से सिंडिकेट चलाने का आरोप है। इस तरह,NDR क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को प्रभावी ढंग से नष्ट (dismantled) कर दिया है।

विदेश में बैठकर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को दिल्ली पुलिस ने आज बड़ा झटका दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई कर 10 आरोपियों को कठोर MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत गिरफ्तार किया है। दुर्भाग्य से 4 आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ों (encounters) में मारे गए हैं। पुलिस हिमांशु भाऊ का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है,जिस पर अज्ञात विदेशी ठिकानों से सिंडिकेट चलाने का आरोप है। इस तरह,NDR क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को प्रभावी ढंग से नष्ट (dismantled) कर दिया है।

गिरोह पर कड़ी कार्रवाई डीसीपी पंकज के करीबी पर्यवेक्षण (close supervision) में NDR क्राइम ब्रांच की एक टीम इस मामले की जांच कर रही है। यह टीम गिरोह को खत्म करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कई गैंग सदस्यों की पहचान कर रही है। अब तक कठोर MCOCA अधिनियम के प्रावधानों के तहत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह के 4 सक्रिय सदस्य (शूटर) पुलिस के साथ मुठभेड़ों (encounters) में मारे गए हैं। इस मामले में गिरोह के सरगना हिमांशु भाऊ और उसके करीबी सहयोगी साहिल को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है। माना जाता है कि दोनों फर्जी पासपोर्ट के आधार पर पुर्तगाल के रास्ते भारत से भागने के बाद फिलहाल विदेश में रह रहे हैं।

संबंधित न्यायालय में चार्जशीट के माध्यम से उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे (trial in absentia) के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, इस अपराध सिंडिकेट के अन्य सक्रिय सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर आईपीस सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगी।

कार शोरूम में गोलीबारी के बाद और तेज हुआ ऐक्शन पिछले साल 6 मई 2024 को दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन (PS) में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली थी। इस घटना में तीन आरोपियों ने अपने गिरोह के सरगना हिमांशु भाऊ का कारोबारियों के समुदाय में दहशत पैदा करने के इरादे से Fusion Car Showroom के अंदर और बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में 6 बेकसूर लोग घायल हो गए थे। कार शोरूम के मालिक मनोज मलिक के बयान के आधार पर, FIR संख्या 249/2024, धारा 307/34 IPC (भारतीय दंड संहिता) और 25/27 Arms Act के तहत एक मामला दर्ज किया गया था ।

इसके अलावा, 07 मई 2024 को शिकायतकर्ता को एक अंतर्राष्ट्रीय VoIP नंबर से धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को हिमांशु भाऊ बताया और शिकायतकर्ता से 5 करोड़ रुपये की फिरौती (ransom) की मांग की थी। इसके बाद,मामले में धारा 387 IPC भी जोड़ी गई। मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि हिमांशु भाऊ और उसके साथियों का सिंडिकेट आर्थिक लाभ (pecuniary benefits) कमाने के लिए लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। इसलिए,मामले की मौजूदा धाराओं में MCOC अधिनियम की धारा 3 और 4 को जोड़ने की मंजूरी भी ली गई।

हिमांशु भाऊ का यह गिरोह 2020 से सक्रिय है और जबरन वसूली (extortion),अपहरण (kidnapping) और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा है। ये गिरोह कारोबारियों प्रॉपर्टी डीलरों और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाता रहा है। गिरोह की गतिविधियों में हिंसा और धमकी प्रमुख रही है। इनमें कुछ उल्लेखनीय घटनाएं शामिल हैं:

●तिलक नगर में कार शोरूम पर गोलीबारी।

●राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट में विरोधी गिरोह के सदस्य की हत्या।

●नारायणा में कार स्ट्रीट शोरूम पर गोलीबारी।