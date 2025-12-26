दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 2025 में रिकॉर्ड 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर 2025 में रिकॉर्ड 2200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में रह रहे थे और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे।

राजधानी दिल्ली को अवैध प्रवासियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने इस साल कमर कस ली है। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों पर चलते हुए दिल्ली पुलिस ने 2025 में अब तक 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।

पिछले सालों से कितना बड़ा उछाल? 2024 में सिर्फ 14, 2023 में महज 5 और 2022 में 50 बांग्लादेशी नागरिकों को ही डिपोर्ट किया गया था। लेकिन 2025 में यह संख्या अचानक आसमान छू गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की लगातार चल रही मुहिम का नतीजा है। दिल्ली की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यह अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है।

नकली दस्तावेजों का खेल कैसे चल रहा था? ये लोग दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छिपकर रह रहे थे और हैरानी की बात यह कि उनके पास नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे सरकारी कागजात थे। जांच में पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज बनवाकर वे आसानी से स्थानीय समुदाय में घुल-मिल जाते थे और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते थे। एक तरह से भारतीय नागरिक बनकर छिपे बैठे थे, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाए।