Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police deport 2200 illegal bangladeshi migrants national security 2025
दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 2025 में रिकॉर्ड 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 2025 में रिकॉर्ड 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर 2025 में रिकॉर्ड 2200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिल्ली में रह रहे थे और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे।

Dec 26, 2025 10:24 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली को अवैध प्रवासियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने इस साल कमर कस ली है। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों पर चलते हुए दिल्ली पुलिस ने 2025 में अब तक 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले सालों से कितना बड़ा उछाल?

2024 में सिर्फ 14, 2023 में महज 5 और 2022 में 50 बांग्लादेशी नागरिकों को ही डिपोर्ट किया गया था। लेकिन 2025 में यह संख्या अचानक आसमान छू गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की लगातार चल रही मुहिम का नतीजा है। दिल्ली की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यह अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है।

नकली दस्तावेजों का खेल कैसे चल रहा था?

ये लोग दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छिपकर रह रहे थे और हैरानी की बात यह कि उनके पास नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे सरकारी कागजात थे। जांच में पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज बनवाकर वे आसानी से स्थानीय समुदाय में घुल-मिल जाते थे और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते थे। एक तरह से भारतीय नागरिक बनकर छिपे बैठे थे, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाए।

बांग्लादेशी घुसपैठिए

दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर सभी जिलों में छापेमारी कर रही है। इसके जरिए घुसपैठियों के गिरोहों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश है जो अवैध प्रवासियों को फर्जी पहचान दिलाते हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।