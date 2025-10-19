दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए 23000 जवान लगाए; जाम बरकरार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर शनिवार को वीकेंड पर राजधानी में ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया। इसमें ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान भी शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस ने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर शनिवार को वीकेंड पर राजधानी में ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया। इसमें ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान भी शामिल हैं। पुलिस ने प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद मध्य और दक्षिणी दिल्ली में खासकर शॉपिंग सेंटरों और बाजारों की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम जारी रहा।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एवं एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजय त्यागी ने कहा कि प्रमुख चौराहों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर 3500 से अधिक ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए थे, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस और स्पेशल यूनिट के लगभग 20,000 कर्मियों को तैनात किया गया था।

उन्होंने कहा कि विजिबिलिटी बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं देर शाम तक यात्रा या खरीदारी करते समय सुरक्षित महसूस करें, कई चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) सहित कमांडो और अर्धसैनिक बलों को भी किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

डीसीपी (नॉर्थ) राजा बंठिया ने कहा कि चांदनी चौक में स्थानीय पुलिस ने जांच अभियान चलाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को भी तैनात किया गया था।

त्यागी ने कहा, "मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त तैनाती की गई है, जहां दिवाली और वीकेंड में भीड़ और वाहनों की आवाजाही दोनों में काफी वृद्धि होती है।"

व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद, शनिवार को शहर में लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। त्योहारों के कारण मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रही। कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश और चांदनी चौक से लंबे समय तक जाम की स्थिति रही। यह जाम रिंग रोड, मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग और आउटर रिंग रोड जैसी मुख्य सड़कों पर भी फैल गया।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जहां आवश्यक था, वहां रूट डायवर्जन किए गए और वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त मार्शल तैनात किए गए। वाहन चालकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और व्यस्त समय के दौरान बाजारों से बचने की सलाह दी गई।