Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police denies receiving complaint over alleged Ankit Dewan assault at Delhi Airport
अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, एयरपोर्ट पर यात्री पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस

अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, एयरपोर्ट पर यात्री पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा एक यात्री पर कथित हमले के संबंध में उन्हें अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यात्री पर कथित हमला दिल्ली हवाई अड्डे के सुरक्षा चौकी पर कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर कतार तोड़ने पर किया गया।

Dec 20, 2025 12:38 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा एक यात्री पर कथित हमले के संबंध में उन्हें अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यात्री पर कथित हमला दिल्ली हवाई अड्डे के सुरक्षा चौकी पर कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर कतार तोड़ने पर किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंकित दीवान ने एक पोस् डाला है। इसमें हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा शारीरिक हमले का आरोप है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह का कोई मामला न तो शिकायतकर्ता द्वारा और न ही एयरलाइन द्वारा थाने में दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें कथित घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आने के बाद ही मिली। बयान में आगे कहा गया है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को अंकित दीवान नाम के एक यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि टर्मिनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि इस घटना में उन्हें चोट लगी और यह सब देखने के बाद उनकी 7 साल की बेटी सदमे में है।

दीवान के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सुरक्षा चौकी पर कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर कतार तोड़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि पायलट ने पहले उन्हें मौखिक रूप से गाली दी और फिर उन पर शारीरिक हमला किया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले कहा था कि उसे अपने एक कर्मचारी से जुड़ी इस घटना की जानकारी है, जो उस समय किसी अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि औपचारिक शिकायत न होने के कारण अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी।

सूत्रों ने पहले बताया था कि ड्यूटी पर न होने के बावजूद पायलट घटना के बाद इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया था। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई शिकायत और सीसीटीवी फुटेज सहित उपलब्ध सबूतों की जांच पर निर्भर करेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।