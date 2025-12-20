अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, एयरपोर्ट पर यात्री पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा एक यात्री पर कथित हमले के संबंध में उन्हें अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यात्री पर कथित हमला दिल्ली हवाई अड्डे के सुरक्षा चौकी पर कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर कतार तोड़ने पर किया गया।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंकित दीवान ने एक पोस् डाला है। इसमें हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा शारीरिक हमले का आरोप है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह का कोई मामला न तो शिकायतकर्ता द्वारा और न ही एयरलाइन द्वारा थाने में दर्ज कराया गया है।
पुलिस ने बताया कि उन्हें कथित घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आने के बाद ही मिली। बयान में आगे कहा गया है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को अंकित दीवान नाम के एक यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि टर्मिनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि इस घटना में उन्हें चोट लगी और यह सब देखने के बाद उनकी 7 साल की बेटी सदमे में है।
दीवान के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सुरक्षा चौकी पर कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर कतार तोड़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि पायलट ने पहले उन्हें मौखिक रूप से गाली दी और फिर उन पर शारीरिक हमला किया।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले कहा था कि उसे अपने एक कर्मचारी से जुड़ी इस घटना की जानकारी है, जो उस समय किसी अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि औपचारिक शिकायत न होने के कारण अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी।
सूत्रों ने पहले बताया था कि ड्यूटी पर न होने के बावजूद पायलट घटना के बाद इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया था। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई शिकायत और सीसीटीवी फुटेज सहित उपलब्ध सबूतों की जांच पर निर्भर करेगी।