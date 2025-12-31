नए साल की पार्टी में ड्रग्स सप्लाई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़ डाली 10 करोड़ की हेरोइन

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक पेशेवर तस्करी गिरोह से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। होरोइन का दाम 10 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है।

दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच लोगों को ड्रग्स बांटने की प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक पेशेवर तस्करी गिरोह से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। होरोइन का दाम 10 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। ड्रग्स के साथ-साथ पुलिस ने 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल सीमा पार से होने वाले ऑपरेशनों को चलाने के लिए किया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंशुल राणा और गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के रूप में हुई है। ये दोनों एक क्षेत्रीय सिंडिकेट (गिरोह) के मुख्य सदस्य हैं। पुलिस ने उस वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली-NCR) में हेरोइन की सप्लाई और बिक्री के लिए किया जा रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान, एक आरोपी अंशुल राणा ने खुलासा किया कि वह दिल्ली-NCR में हेरोइन सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा है। उसने बताया कि बरामद की गई हेरोइन उसने गंगा प्रसाद उर्फ विक्की से खरीदी थी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन मंगवाता था।

इसी महीने की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया और 348.176 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त किए गए नशे की कीमत लगभग 1.75 करोड़ रुपये है। यह गांजा आंध्र प्रदेश से दिल्ली-NCR लाया जा रहा था। इसे छुपाने के लिए तस्करों ने तरबूजों से भरे ट्रक का इस्तेमाल किया था। इस मामले में इंतजार मलिक और रिजवान नाम के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था।