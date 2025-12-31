नए साल की पार्टी में ड्रग्स सप्लाई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़ डाली 10 करोड़ की हेरोइन

Hindustan Hindi News
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक पेशेवर तस्करी गिरोह से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। होरोइन का दाम 10 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है।

Dec 31, 2025 02:24 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच लोगों को ड्रग्स बांटने की प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक पेशेवर तस्करी गिरोह से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। होरोइन का दाम 10 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। ड्रग्स के साथ-साथ पुलिस ने 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल सीमा पार से होने वाले ऑपरेशनों को चलाने के लिए किया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंशुल राणा और गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के रूप में हुई है। ये दोनों एक क्षेत्रीय सिंडिकेट (गिरोह) के मुख्य सदस्य हैं। पुलिस ने उस वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली-NCR) में हेरोइन की सप्लाई और बिक्री के लिए किया जा रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान, एक आरोपी अंशुल राणा ने खुलासा किया कि वह दिल्ली-NCR में हेरोइन सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा है। उसने बताया कि बरामद की गई हेरोइन उसने गंगा प्रसाद उर्फ विक्की से खरीदी थी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन मंगवाता था।

इसी महीने की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतर्राज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया और 348.176 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त किए गए नशे की कीमत लगभग 1.75 करोड़ रुपये है। यह गांजा आंध्र प्रदेश से दिल्ली-NCR लाया जा रहा था। इसे छुपाने के लिए तस्करों ने तरबूजों से भरे ट्रक का इस्तेमाल किया था। इस मामले में इंतजार मलिक और रिजवान नाम के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था।

इसी बीच, दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पूर्वी जिले ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन आघात 3.0' चलाया, जिसके तहत एक्साइज एक्ट, NDPS (नशा विरोधी कानून) और जुआ अधिनियम के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एहतियाती तौर पर 504 लोगों को हिरासत में लिया गया और 116 घोषित अपराधियों (Bad Characters) को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, अन्य सुरक्षा उपायों के तहत 1,306 व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उन्हें घेरे में लिया गया। पुलिस ने 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू बरामद किए। साथ ही, 12,258 पव्वै अवैध शराब और 6.01 किलो गांजा भी जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान 2,30,990 रुपये की नकदी जब्त की गई। इसके अलावा, 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन भी बरामद किया गया।

