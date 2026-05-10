'Fake Mobile Market' पर बड़ी स्ट्राइक: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोल बाग-मोती नगर में मारे छापे

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की राजधानी में 2 जगह हुई छापेमार कार्रवाई में OPPO, OnePlus और Realme जैसे ब्रांडों के भारी मात्रा में नकली उत्पादों की बरामद की गई है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राजधानी दिल्ली में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी और राहत की खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो नामी कंपनियों के नाम पर नकली मोबाइल फोन एसेसरीज और प्रोडक्ट्स का काला कारोबार चला रहा था।

करोल बाग से मोती नगर तक फैला था 'नकली' मोबाइल का जाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (AGS यूनिट) ने राजधानी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नकली मोबाइल एक्सेसरीज और उत्पादों के एक विशाल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने OPPO, OnePlus और Realme जैसे नामी ब्रांडों के नाम पर बाजार में खपाए जा रहे भारी मात्रा में नकली उत्पादों को जब्त किया है।

गोदामों और फैक्ट्री पर छापेमारी पुलिस की यह कार्रवाई मुख्य रूप से दिल्ली के दो इलाकों- करोल बाग और मोती नगर में केंद्रित रही।

रेगरपुरा करोल बाग : पुलिस ने यहां दो बड़े गोदामों को सील किया है। इन गोदामों का इस्तेमाल नकली उत्पादों की पैकेजिंग और उन पर ब्रांड के लोगो लगाने के लिए किया जा रहा था।

मोती नगर: यहां एक ऐसी फैक्ट्री का पता चला जहां इन नामी कंपनियों के नकली पैकेजिंग बॉक्स (डिब्बे) छापे और बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री को भी तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है।

कैसे चलता था अवैध कारोबार? पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम कर रहे थे। वे बिना किसी ब्रांड वाले सस्ते मोबाइल उत्पाद लाते थे और इन अवैध फैक्ट्रियों में मशीनों के जरिये उन पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर और ब्रांडिंग कर देते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 ऐसी मशीनें और एक प्रिंटिंग प्रेस बरामद की है, जिनका इस्तेमाल नकली बॉक्स बनाने और ब्रांडिंग करने में किया जा रहा था।

दो आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बड़े पैमाने पर इन नकली उत्पादों को पैक कर दिल्ली के प्रसिद्ध मोबाइल बाजारों और देश के अन्य हिस्सों में 'असली' बताकर बेचते थे। इससे न केवल ग्राहकों को आर्थिक चूना लग रहा था, बल्कि नकली इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से सुरक्षा का खतरा भी बना रहता था।