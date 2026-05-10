Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'Fake Mobile Market' पर बड़ी स्ट्राइक: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोल बाग-मोती नगर में मारे छापे

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
share

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की राजधानी में 2 जगह हुई छापेमार कार्रवाई में OPPO, OnePlus और Realme जैसे ब्रांडों के भारी मात्रा में नकली उत्पादों की बरामद की गई है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

'Fake Mobile Market' पर बड़ी स्ट्राइक: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोल बाग-मोती नगर में मारे छापे

राजधानी दिल्ली में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी और राहत की खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो नामी कंपनियों के नाम पर नकली मोबाइल फोन एसेसरीज और प्रोडक्ट्स का काला कारोबार चला रहा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के SI ने खुद मांगा डिमोशन, कहा- ‘साहब, मुझे कॉन्स्टेबल बना दो'

करोल बाग से मोती नगर तक फैला था 'नकली' मोबाइल का जाल

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (AGS यूनिट) ने राजधानी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नकली मोबाइल एक्सेसरीज और उत्पादों के एक विशाल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने OPPO, OnePlus और Realme जैसे नामी ब्रांडों के नाम पर बाजार में खपाए जा रहे भारी मात्रा में नकली उत्पादों को जब्त किया है।

गोदामों और फैक्ट्री पर छापेमारी

पुलिस की यह कार्रवाई मुख्य रूप से दिल्ली के दो इलाकों- करोल बाग और मोती नगर में केंद्रित रही।

रेगरपुरा करोल बाग : पुलिस ने यहां दो बड़े गोदामों को सील किया है। इन गोदामों का इस्तेमाल नकली उत्पादों की पैकेजिंग और उन पर ब्रांड के लोगो लगाने के लिए किया जा रहा था।

मोती नगर: यहां एक ऐसी फैक्ट्री का पता चला जहां इन नामी कंपनियों के नकली पैकेजिंग बॉक्स (डिब्बे) छापे और बनाए जा रहे थे। इस फैक्ट्री को भी तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:आपके घर भी आएगी दिल्ली पुलिस? ई-कॉमर्स कंपनियों से मांगी चाकू खरीदारों की लिस्ट

कैसे चलता था अवैध कारोबार?

पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम कर रहे थे। वे बिना किसी ब्रांड वाले सस्ते मोबाइल उत्पाद लाते थे और इन अवैध फैक्ट्रियों में मशीनों के जरिये उन पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर और ब्रांडिंग कर देते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 ऐसी मशीनें और एक प्रिंटिंग प्रेस बरामद की है, जिनका इस्तेमाल नकली बॉक्स बनाने और ब्रांडिंग करने में किया जा रहा था।

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बड़े पैमाने पर इन नकली उत्पादों को पैक कर दिल्ली के प्रसिद्ध मोबाइल बाजारों और देश के अन्य हिस्सों में 'असली' बताकर बेचते थे। इससे न केवल ग्राहकों को आर्थिक चूना लग रहा था, बल्कि नकली इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से सुरक्षा का खतरा भी बना रहता था।

ग्राहकों के लिए चेतावनी

दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि बाजार में ब्रांडेड दिखने वाला हर सामान असली नहीं होता। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल एक्सेसरीज केवल अधिकृत (Authorized) स्टोर से ही खरीदें और बहुत ज्यादा डिस्काउंट के लालच में आकर अपनी सुरक्षा से समझौता न करें।

ये भी पढ़ें:1014 जगह रेड,481 अपराधी गिरफ्तार; दिल्ली पुलिस की 1000 टीमों का सबसे बड़ा प्रहार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।