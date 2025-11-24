Hindustan Hindi News
दिल्ली में बिक रही थी बैन दवाई ट्रामाडोल, 54000 गोलियों के साथ 5 अरेस्ट, कीमत होश उड़ा देगी

दिल्ली में बिक रही थी बैन दवाई ट्रामाडोल, 54000 गोलियों के साथ 5 अरेस्ट, कीमत होश उड़ा देगी

संक्षेप:

इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय लिंक का भी पता चला है। टीम ने 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (यू.एस.पी. ट्रेकेन-100) की खेप जब्त की है। यह एक प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक पदार्थ है जिसका मूल्य ₹32 लाख से अधिक है।

Mon, 24 Nov 2025 01:11 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | रमेश त्रिपाठी
दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े अंतर-राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह प्रतिबंधित दवा ट्रामाडोल की तस्करी करता था। इस दवाई की 54,000 गोलियां जब्त की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय लिंक का भी पता चला है। टीम ने 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (यू.एस.पी. ट्रेकेन-100) की खेप जब्त की है। यह एक प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक पदार्थ है जिसका मूल्य ₹32 लाख से अधिक है।

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बताया कि इसकी शुरुआत पिछले महीने यानी अक्टूबर में हुई थी। 7 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज की एक पुलिस टीम ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार, नूरानी मस्जिद के पास, महक अपार्टमेंट, मदनपुर खादर एक्सटेंशन-I में एक सुनियोजित जाल (well-coordinated trap) बिछाया था। शाम लगभग 6:30 बजे, एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसकी पहचान मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद जहूर (उम्र 50 वर्ष), निवासी मदनपुर खादर, के रूप में हुई। एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, तलाशी ली गई, जिसमें एक बड़े कार्टन बैग के अंदर छिपाकर रखी गई 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (ट्रेकेन-100) बरामद हुईं।

इसके अनुसार, 08 अक्टूबर को एफआईआर संख्या 296/25 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22/25 के तहत पी.एस. क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई, और आरोपी मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद आबिद से लगातार पूछताछ के दौरान, उसने अपने सहयोगी मोहम्मद जावेद खान (जो उसका रिश्तेदार/दामाद है) का नाम बताया, जो कथित तौर पर इन प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति में शामिल था। नतीजतन, जावेद खान पुत्र गफ्फार खान, निवासी जौहरी फार्म, नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर, दिल्ली, को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच के दौरान, तीन और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया:

➤सुनील कुमार, पुत्र श्री रतन लाल, निवासी एमसीडी गर्ल्स स्कूल वाली गली, समालका गांव, दिल्ली।

➤विष्णु दत्त शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री चेत राम शर्मा, निवासी द्वारका, दिल्ली।

➤विकास सिंह @ईश्वर यादव, पुत्र राम प्रकाश सिंह, निवासी रंगपुरी, दिल्ली।

➤ये तीनों आरोपी, जावेद खान और आबिद अली के साथ मिलकर, प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवा की आपूर्ति और वितरण में सहायता करते पाए गए।

ट्रामाडोल टैबलेट की इतनी बड़ी मात्रा की ज़ब्ती अवैध फार्मास्युटिकल ड्रग नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे युवाओं और समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
