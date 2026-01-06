दिल्ली में सुबह-सुबह धांय-धांय, आया नगर में गोलीबारी करने वाले दो बदमाश धरे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने द्वारका में मुठभेड़ के बाद आया नगर हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश उस वारदात में शामिल थे जिसमें एक कारोबारी पर 69 गोलियां चलाई गई थीं।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने द्वारका इलाके में हुई एक मुठभेड़ में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों साउथ दिल्ली के आया नगर में हुई उस शूटिंग की वारदात में शामिल थे, जिसमें हमलावरों ने 69 गोलियां चलाई थीं।

मुठभेड़ कैसे हुई? मंगलवार सुबह क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि आया नगर शूटिंग के आरोपी द्वारका क्षेत्र में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में दोनों अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गए और मौके से गिरफ्तार कर लिए गए।

आया नगर वारदात का कनेक्शन आया नगर की यह वारदात पिछले दिनों हुई थी, जिसमें एक डेयरी कारोबारी की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार शिकार के शरीर से 69 गोलियां बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार यह मामला दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश और जमीन विवाद से जुड़ा है।