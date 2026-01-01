Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi police Crime Branch busts bank loan fraud gang three held in cheating case
फर्जी कर्मचारी, जाली आई कार्ड और नकली इनकम सर्टिफिकेट; बैंकों को चूना लगाने वाले 3 पकड़े

फर्जी कर्मचारी, जाली आई कार्ड और नकली इनकम सर्टिफिकेट; बैंकों को चूना लगाने वाले 3 पकड़े

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बैंक लोन फ्रॉड में शामिल एक गिरेह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज के जरिए विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लेते थे। आरोपी अन्य लोगों को भी फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलवाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।

Jan 01, 2026 05:58 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने बैंक लोन फ्रॉड में शामिल एक गिरेह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज के जरिए विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लेते थे। यहां तक कि अन्य लोगों को भी फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलवाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बैंक ऋण धोखाधड़ी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अतुल अग्रवाल, अजय चौरसिया और दीपक धौंडियाल के रूप में हुई है। आरोपियों ने सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन प्राप्त किए।

यह मामला लोकनारायण करोतिया द्वारा एक वित्त कंपनी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी कर्मचारी के जाली पहचान पत्र और फर्जी आय प्रमाण पत्र जमा करके, दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी होने का झूठा दावा किया और लोन प्राप्त किए।

लोन की किश्तें न चुकाने पर हुई जांच में पता चला कि आरोपियों ने कभी भी उक्त कार्यालय में काम नहीं किया था। उसके बाद 9 सितंबर 2022 को संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कई महीनों के निरंतर प्रयासों और तकनीकी निगरानी के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। टीम ने दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। आरोपियों के ठिकानों की पहचान की गई और तीनों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें:नए साल के जश्न में दिल्ली पुलिस की बड़ा एक्शन, ड्रंक ड्राइविंग के 868 चालान
ये भी पढ़ें:चोरी के फोन अनलॉक कर बांग्लादेश भेजते, पुलिस ने इंटरनेशनल गैंग के 4 बदमाश दबोचे

आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर जाली दस्तावेज तैयार किए। अलग-अलग बैंकों में खाते खोले और कुछ महीनों तक फर्जी कंपनी खातों से वेतन के रूप में पैसे जमा किए। जैसे ही खाता लोन के लिए योग्य हो जाता, वे बैंकों से लोन के लिए आवेदन करते।

कुछ महीनों तक किश्तें चुकाने के बाद आरोपी लोन का अधिकांश हिस्सा आपस में बांट लेते और उस व्यक्ति को एक छोटा हिस्सा देते जिसकी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल लोन प्राप्त करने के लिए किया जाता था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।