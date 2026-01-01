फर्जी कर्मचारी, जाली आई कार्ड और नकली इनकम सर्टिफिकेट; बैंकों को चूना लगाने वाले 3 पकड़े
दिल्ली पुलिस ने बैंक लोन फ्रॉड में शामिल एक गिरेह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज के जरिए विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लेते थे। आरोपी अन्य लोगों को भी फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलवाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।
दिल्ली पुलिस ने बैंक लोन फ्रॉड में शामिल एक गिरेह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज के जरिए विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लेते थे। यहां तक कि अन्य लोगों को भी फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलवाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बैंक ऋण धोखाधड़ी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अतुल अग्रवाल, अजय चौरसिया और दीपक धौंडियाल के रूप में हुई है। आरोपियों ने सरकारी कर्मचारी बनकर, जाली पहचान पत्र और फर्जी आय दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन प्राप्त किए।
यह मामला लोकनारायण करोतिया द्वारा एक वित्त कंपनी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी कर्मचारी के जाली पहचान पत्र और फर्जी आय प्रमाण पत्र जमा करके, दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी होने का झूठा दावा किया और लोन प्राप्त किए।
लोन की किश्तें न चुकाने पर हुई जांच में पता चला कि आरोपियों ने कभी भी उक्त कार्यालय में काम नहीं किया था। उसके बाद 9 सितंबर 2022 को संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कई महीनों के निरंतर प्रयासों और तकनीकी निगरानी के बाद एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। टीम ने दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। आरोपियों के ठिकानों की पहचान की गई और तीनों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर जाली दस्तावेज तैयार किए। अलग-अलग बैंकों में खाते खोले और कुछ महीनों तक फर्जी कंपनी खातों से वेतन के रूप में पैसे जमा किए। जैसे ही खाता लोन के लिए योग्य हो जाता, वे बैंकों से लोन के लिए आवेदन करते।
कुछ महीनों तक किश्तें चुकाने के बाद आरोपी लोन का अधिकांश हिस्सा आपस में बांट लेते और उस व्यक्ति को एक छोटा हिस्सा देते जिसकी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल लोन प्राप्त करने के लिए किया जाता था।