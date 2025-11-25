म्यांमार से दिल्ली तक फैला था जाल, सिगरेट तस्करी के सिंडिकेट का पर्दाफाश

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने म्यांमार सीमा से शुरू होकर दिल्ली तक फैले अवैध सिगरेट तस्करी के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और 31 लाख रुपये से अधिक की 2.22 लाख प्रतिबंधित सिगरेट जब्त करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

म्यांमार की सीमा से शुरू होकर दिल्ली की गलियों तक फैला एक खतरनाक सिगरेट तस्करी का जाल का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने असम-दिल्ली रूट पर चल रहे इस इंटर-स्टेट सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। गिरोह मणिपुर के मोरेह बॉर्डर से अवैध विदेशी सिगरेट लाता था और इंफाल, नागालैंड, मेघालय, असम होते हुए दिल्ली पहुंचाता था।

ट्रक में छिपाया लाखों का माल 28 अक्टूबर की रात मोरी गेट पर पुलिस को खबर मिली कि असम से एक बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है। नाकाबंदी की गई और एक ट्रक को रोका गया। चेकिंग में जो निकला, उसे देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए – दो ब्रांड की 2.22 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित सिगरेट। पैकेट पर न कोई हेल्थ वॉर्निंग, न कोई कानूनी जानकारी। सीधा-सीधा COTPA एक्ट का उल्लंघन। कुल माल की कीमत करीब 31 लाख रुपये थी।

ड्राइवर से शुरू हुआ खुलासा ट्रक ड्राइवर संतोष को मौके पर ही धर दबोचा गया। पूछताछ में उसने कबूला कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट चलाता है और असम से फोन-व्हाट्सएप पर ऑर्डर मिलते हैं। माल बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में उतारा जाता था, फिर दूसरा ट्रक लेकर मोरी गेट पहुंचाया जाता था। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस से दिल्ली का लोकल कॉन्टैक्ट मंटोश पकड़ा गया। मंटोश गुवाहाटी की कंपनी डबल डायनेमिक एसआर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता था। उसने असम के किशोर का नाम उगला।

असम पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा गया। वहां से दूसरा ट्रक और उसका ड्राइवर इरशाद पकड़ा गया, जो यह भी नहीं जानता था कि उसके ट्रक में क्या लदा है। किशोर ने चौंका देने वाला खुलासा किया कि पूरा माल दिल्ली के वसीम उर्फ बादशाह को जाना था। वसीम को दबोचा गया तो उसने कबूल लिया कि हर कार्टन पर 5 से 8 हजार रुपये तक का मुनाफा कमाता था।

क्या-क्या बरामद हुआ? 2.22 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित सिगरेट

दो ट्रक (एक असम से, एक दिल्ली से)