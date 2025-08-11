delhi police crime branch arrest sharpshooter of neetu dabodhiya gang दिल्ली पुलिस ने नीतू दाबोदिया गैंग के शार्पशूटर को दबोचा, इटली की पिस्टल बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस ने नीतू दाबोदिया गैंग के शार्पशूटर को दबोचा, इटली की पिस्टल बरामद

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कुख्यात नीतू दाबोदिया गैंग के एक शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से इटली में बनी एक अत्याधुनिक अर्ध-स्वचालित पिस्टल बरामद की गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 01:06 AM
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कुख्यात नीतू दाबोदिया गैंग के एक शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से इटली में बनी एक अत्याधुनिक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान देव व्रत उर्फ मोहला (33) के रूप में हुई है। वह दिल्ली के माजरा डबास का निवासी बताया जाता है। आरोपी कंझावला पुलिस थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की एक घटना में शामिल था।

अधिकारियों ने बताया कि 30 और 31 जुलाई की दरम्यानी रात को गांव माजरा दाबास में एक स्थानीय शिकायतकर्ता के निवास पर फायरिंग घटना की सामने आई थी। यह कथित तौर पर व्यक्तिगत विवाद से शुरू हुई बताई जाती है। इस बारे में एक केस यू/एस 125 बीएनएस आर/डब्ल्यू 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कांझावला थाने में दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान हमलावर की पहचान देव व्रत उर्फ मोहला के रूप में की गई थी।

पुलिस को घटना की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी देव व्रत के गैंगस्टर नीतू दाबोदिया के साथ संबंध थे। जांच में पता चला कि कुख्यात नीतू दाबोदिया गिरोह के बदमाश गैंग को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं। फायरिंग इसी कोशिश का नतीता थी। बता दें कि दिल्ली के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में शामिल नीतू दाबोदिया को साल 2013 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था।

पुलिस को पता चला कि गिरोह का शार्प शूटर अवैध हथियार के साथ द्वारका में आएगा। इसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया और आरोपी देव व्रत उर्फ मोहला को एक अर्ध-स्वचालित पिस्टल और लाइव कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जेल से छूटने के बाद वह गिरोह को सक्रिय करना चाहता था। इसी मकसद से गोलीबारी की घटना अंजाम दी गई थी। देव व्रत पर सहयोगी सुमित उर्फ मोटिया के साथ रोहित नाम के एक शख्स की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है।