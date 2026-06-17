दिल्ली में जिम पर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, एक हाल ही में रूस से लौटा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम को बुधवार को उस वक्त बड़ी सफलता मिली, जब उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो साथियों को धर दबोचा। इन दोनों आरोपियों ने 11 जून 2026 की सुबह पश्चिमी विहार इलाके में स्थित एक जिम पर फायरिंग की थी।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 11 जून को शहर के पश्चिम विहार इलाके में आउटर रिंग रोड पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम के बाहर फायरिंग की थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक घटना से दो हफ्ते से भी कम समय पहले रूस से लौटा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों आरोपी गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़े शूटर हैं। अनिल पंडित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और माना जाता है कि वह अमेरिका से गैंग चला रहा है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान अरमान (19 साल) और तुषार उर्फ ताशु उर्फ पिंकू (21 साल) के रूप में हुई है। ये दोनों हरियाणा के सोनीपत जिले की गोहाना तहसील के रेवारा गांव के रहने वाले हैं। इन्हें काफ़ी खोजबीन के बाद बहादुरगढ़ से पकड़ा गया। इन दोनों आरोपियों ने 24HS फिटनेस जिम में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था।
पश्चिमी विहार में जिम के बाहर की थी फायरिंग
पुलिस के मुताबिक 11 जून की सुबह करीब 4 बजे बाइक सवार दो हमलावरों ने पश्चिम विहार में आउटर रिंग रोड पर एक जिम के बाहर फायरिंग की थी और भाग गए थे। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था और मौके से सात खाली कारतूस बरामद किए गए थे। इस वारदात को लेकर आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
लॉरेंस गैंग की तरफ से अनिल पंडित ने ली थी जिम्मेदारी
यह मामला तब चर्चा में आया था जब अनिल पंडित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बारे में एक पोस्ट शेयर की, जो वायरल हो गई थी। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। पंडित ने दावा किया कि जिम पर फायरिंग गुरु रंधावा से जुड़े लोगों ने की थी। उसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ सिंगर की कथित नजदीकियों का भी जिक्र किया, जिन्हें गैंग अपना दुश्मन मानता है।
पुलिस ने 100 किमी तक आरोपियों की गतिविधियों को ट्रैक किया
वारदात में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (संगठित अपराध) की आशंका को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं ने हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाया, तकनीकी सबूतों की जांच की और लगभग 100 किलोमीटर तक उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया।
दो आरोपी गिरफ्तार, दो फिलहाल फरार
पुलिस जांच के दौरान चार संदिग्धों साहिल, सागर, अरमान और तुषार की पहचान हुई। जिसके बाद पुलिस ने 15 जून को बहादुरगढ़ इलाके में छापेमारी करते हुए अरमान व तुषार को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों ने फायरिंग में शामिल होने की बात कबूल कर ली। जांचकर्ताओं ने बताया कि अरमान अन्य दो संदिग्ध शूटरों साहिल और सागर का चचेरा भाई है, ये दोनों अभी फरार हैं।
स्टडी वीजा पर रूस पढ़ने गया था तुषार
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से तुषार हाल ही में रूस से भारत लौटा था। वह स्टडी वीजा पर रूस गया था और वहां काम कर रहा था। फायरिंग की घटना से कुछ समय पहले उसने साहिल और सागर से संपर्क किया और साजिश में शामिल हो गया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और हमले के पीछे के बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने और अपराध में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने की कोशिशें जारी हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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