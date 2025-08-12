दिल्ली में थानों से ही पुलिसकर्मी अदालतों में दे सकेंगे गवाही, एलजी ने दी मंजूरी

दिल्ली पुलिस के अधिकारी अब पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही दे सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी पुलिस थानों को गवाही के लिए निर्दिष्ट स्थान घोषित कर दिया है।

दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस के कामकाज में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी 226 पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए नामित स्थल घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से अब पुलिसकर्मी अदालतों में खुद पेश होने की बजाय अपने थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकेंगे। जारी बयान के मुताबिक, इस पहल से समय के साथ ही संसाधन और मानवशक्ति की भारी बचत होगी।

अभी तक दिल्ली में साक्ष्य और गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा केवल हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों, जेलों, अस्पतालों, फोरेंसिक साइंस लैब और कुछ सरकारी कार्यालयों में ही उपलब्ध थी। पुलिसकर्मियों को अक्सर अलग-अलग अदालतों में जाने में ड्यूटी का बड़ा हिस्सा लग जाता था, जिससे जांच और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते थे।

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्राफ्ट मॉडल नियमों के अनुरूप है। इसमें पुलिस स्टेशनों को भी गवाही के लिए निर्दिष्ट स्थल बनाने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि पुलिस और अदालतों के बीच बेहतर तालमेल के लिए पर्याप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।