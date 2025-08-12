delhi police cops can provide evidence to court via video conference from police stations दिल्ली में थानों से ही पुलिसकर्मी अदालतों में दे सकेंगे गवाही, एलजी ने दी मंजूरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police cops can provide evidence to court via video conference from police stations

दिल्ली पुलिस के अधिकारी अब पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही दे सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी पुलिस थानों को गवाही के लिए निर्दिष्ट स्थान घोषित कर दिया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 09:50 PM
दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस के कामकाज में तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी 226 पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों की गवाही के लिए नामित स्थल घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से अब पुलिसकर्मी अदालतों में खुद पेश होने की बजाय अपने थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकेंगे। जारी बयान के मुताबिक, इस पहल से समय के साथ ही संसाधन और मानवशक्ति की भारी बचत होगी।

अभी तक दिल्ली में साक्ष्य और गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा केवल हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों, जेलों, अस्पतालों, फोरेंसिक साइंस लैब और कुछ सरकारी कार्यालयों में ही उपलब्ध थी। पुलिसकर्मियों को अक्सर अलग-अलग अदालतों में जाने में ड्यूटी का बड़ा हिस्सा लग जाता था, जिससे जांच और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते थे।

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्राफ्ट मॉडल नियमों के अनुरूप है। इसमें पुलिस स्टेशनों को भी गवाही के लिए निर्दिष्ट स्थल बनाने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि पुलिस और अदालतों के बीच बेहतर तालमेल के लिए पर्याप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह सुविधा केवल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए होगी, न कि अन्य गवाहों के लिए। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गृह विभाग ने प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब यह व्यवस्था लागू हो गई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन औसतन 2,000 पुलिस अधिकारी अदालतों में गवाही देते हैं। इससे थानों में पुलिस बल की उपलब्धता घट जाती है।