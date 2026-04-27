दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, शोर मचाने पर चलाई थी गोली
दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में मामूली विवाद के बाद डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या करने वाले दिल्ली पुलिस के हेडकांस्टेबल नीरज को पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में मामूली विवाद के बाद डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या करने वाले दिल्ली पुलिस के हेडकांस्टेबल नीरज को पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी द्वारका जिला पुलिस और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद जाफरपुर इलाके में ही छिपा रहा और अगले दिन रोहतक चला गया। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया। आरोपी नीरज ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पार्टी उसके घर के पीछे ही हो रही थी। पार्टी से लौट रहे लोग काफी शोर कर रहे थे, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। उसने बाहर आकर उन्हें चुप कराने के लिए कोशिश की। लेकिन वहां खड़े लोग चुप रहने बदले बहस करने लगे।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर नीरज ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। आरोप है कि नीरज ने बेहद नजदीक से बाइक पर बैठे पांडव को गोली मार दी। गोली पांडव के सीने को चीरते हुए पीछे बैठे कृष्णा के पेट में जा लगी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कृष्णा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वह होश में नहीं आया है।
शाम को शव सौंपा रात में अंतिम संस्कार
पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक पांडव के परिजनों को उसका शव सौंप दिया। जिसके बाद देर रात पांडव का अंतिम संस्कार करवाया गया। पांडव अपने परिवार के साथ बिंदापुर इलाके में रहता था और वह मूलत: बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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