Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में पुलिसवाले ने सड़क पर पत्नी को गोली मारी, स्कूटी से जाते समय हो गई थी बहस

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 में दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस फरार आरोपी कॉन्स्टेबल की तलाश कर रही है।

दिल्ली में पुलिसवाले ने सड़क पर पत्नी को गोली मारी, स्कूटी से जाते समय हो गई थी बहस

राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा अपनी पत्नी की बीच सड़क पर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद से आरोपी कॉन्स्टेबल फरार है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 में हुई। मृतक महिला का मायका उत्तर प्रदेश के दादरी में है। वहीं आरोपी कॉन्स्टेबल एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) में तैनात है।

ये भी पढ़ें:जांच को लॉ एंड ऑर्डर के काम से अलग रखें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नया फरमान

दिल्ली पुलिस ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल्याणपुरी इलाके में एक कॉन्स्टेबल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहा था, तभी किसी बात पर उन दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद गुस्साए कॉन्स्टेबल ने वहीं सड़क पर स्कूटी रोककर बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को गोली मार दी। घटना के वक्त मौके पर मौजूद चार-पांच लोग घायल महिला को ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी कॉन्स्टेबल फरार है।

इस वारदात के पीछे की असल वजह जानने के लिए पुलिस मृतक महिला के परिजनों से बातचीत करने के साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के हर 100 में से एक जवान पर क्रिमिनल केस,RTI से चौंकाने वाला खुलासा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News Delhi Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।