दिल्ली में पुलिसवाले ने सड़क पर पत्नी को गोली मारी, स्कूटी से जाते समय हो गई थी बहस
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 में दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस फरार आरोपी कॉन्स्टेबल की तलाश कर रही है।
राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा अपनी पत्नी की बीच सड़क पर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद से आरोपी कॉन्स्टेबल फरार है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 में हुई। मृतक महिला का मायका उत्तर प्रदेश के दादरी में है। वहीं आरोपी कॉन्स्टेबल एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) में तैनात है।
दिल्ली पुलिस ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल्याणपुरी इलाके में एक कॉन्स्टेबल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहा था, तभी किसी बात पर उन दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद गुस्साए कॉन्स्टेबल ने वहीं सड़क पर स्कूटी रोककर बीच रास्ते में ही अपनी पत्नी को गोली मार दी। घटना के वक्त मौके पर मौजूद चार-पांच लोग घायल महिला को ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी कॉन्स्टेबल फरार है।
इस वारदात के पीछे की असल वजह जानने के लिए पुलिस मृतक महिला के परिजनों से बातचीत करने के साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।