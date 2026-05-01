50 लाख की लूट कांड का खुलासा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, साथियों संग रची साजिश
दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास के पास पिछले महीने 50 लाख रुपये की लूट में संलिप्तता के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया आरोपी की पहचान समय सिंह के रूप में हुई है, जो दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात था।
कानून के रखवाले ही जब कानून तोड़ने लगें, तो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लाजमी हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी ही एक कांस्टेबल को 50 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल की पहचान समय सिंह के रूप में हुई है, जो दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात था।
क्या था पूरा मामला?
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया लूट की यह वारदात 31 मार्च को नॉर्थ दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास के पास हुई थी। पुलिस के मुताबिक, चार बदमाशों ने एक चलते ऑटो-रिक्शा को रोका और उसमें मौजूद शख्स से करीब 50 लाख रुपये कैश लूटकर फरार हो गए थे। फिल्मी अंदाज में हुई इस लूट ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कुछ आरोपियों को पहले ही दबोच लिया था।
जांच में खुला 'वर्दी' वाला राज
जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। जांच में पता चला कि इस पूरी लूट की साजिश रचने में कांस्टेबल समय सिंह का हाथ था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल योजना बनाई, बल्कि लूट को अंजाम देने के लिए जरूरी तालमेल भी बिठाया।
राजस्थान से हुई गिरफ्तारी
वारदात के बाद से ही समय सिंह फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी। अंततः तकनीकी सर्विलांस के आधार पर उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, समय सिंह के एक 'आदतन अपराधी' होने का शक है, जो पहले भी बड़ी लूट की वारदातों में शामिल रहा हो सकता है।
आगे की कार्रवाई
फिलहाल पुलिस आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ कर रही है ताकि लूटी गई बाकी रकम बरामद की जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या समय सिंह ने दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। इस गिरफ्तारी ने विभाग के भीतर हड़कंप मचा दिया है और दोषी कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।