Delhi Police constable promotion dispute after 18 years CAT formed committee in legal battle over one point
दिल्ली पुलिस के सिपाही का होगा प्रमोशन? एक अंक की कानूनी लड़ाई में 18 साल बाद बनी कमेटी

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस का एक सिपाही परीक्षा में एक अंक पाने के लिए अपने विभाग के खिलाफ 18 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को गलत बताते हुए उसने इसके लिए अंक मांगा है। कैट ने सवाल के सही या गलत होने का पता लगाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। 

Feb 04, 2026 06:20 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
दिल्ली पुलिस का एक सिपाही परीक्षा में एक अंक पाने के लिए अपने विभाग के खिलाफ 18 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को गलत बताते हुए उसने इसके लिए अंक मांगा है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने वर्ष 2007 में हुई परीक्षा में पूछे गए सवाल के सही या गलत होने का पता लगाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि अगर सवाल गलत है तो उसे इसका एक नबंर दिया जाए, ताकि उसे वर्ष 2007 से पदोन्नति मिल सके।

जानकारी के अनुसार, गजेन्द्र सिंह वर्ष 1989 में दिल्ली पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2007 में विभाग ने पदोन्नति के लिए परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। परीक्षा में उन्हें सफल नहीं माना गया। वर्ष 2008 में आरटीआई से उन्होंने जवाब मांगा तो बताया गया कि 125 अंक वालों को पदोन्नति मिली है, जबकि उन्हें 124 अंक मिले हैं। गजेन्द्र ने विभाग से कहा कि परीक्षा में कुछ सवाल सिलेबस के बाहर से आए थे। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 164 को लेकर पूछा गया सवाल ही गलत था। ऐसे में उन्हें एक नंबर अतिरिक्त मिलना चाहिए। विभाग ने जब उनकी कोई सुनवाई नहीं की तो उन्होंने कैट का दरवाजा खटखटाया।

इस प्रश्न को सिपाही ने गलत बताया

कैट के समक्ष गजेन्द्र के वकील अनिल सिंघल ने बताया कि परीक्षा में सवाल संख्या 53 में पूछा गया था कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपी की तलाशी कहां ली जाती है, जबकि इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होते हैं। यह सवाल ही गलत पूछा गया था, इसलिए उसे एक अंक गलत सवाल पर मिलना चाहिए।

तीन महीने में कमेटी को रिपोर्ट देने के निर्देश

कैट ने मामले की सुनवाई करते हुए वकील डॉ. भूषण तिलक कौल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी परीक्षा में पूछे गए सवाल को देखेगी कि वह सही है या नहीं। इसके अलावा सिलेबस के बाहर से कोई सवाल आया था या नहीं। कमेटी को तीन महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

एक महीने में दिल्ली पुलिस फैसला लेगी

कैट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को एक माह के भीतर निर्णय लेना होगा। अगर कमेटी की रिपोर्ट में गजेन्द्र को एक अतिरिक्त अंक गलत सवाल होने पर मिलता है तो उसे परीक्षा परिणाम के समय से यानी 2007 से पदोन्नति मिल जाएगी।

चार अहम बातें

● गजेन्द्र सिंह वर्ष 1989 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे

● सिपाही ने सीआरपीसी की धारा 164 से संबंधित प्रश्न संख्या 53 को गलत बताया

● कैट ने प्रश्न की सही-गलत स्थिति जांचने के लिए विशेष कमेटी गठित की जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी

● सिपाही को अतिरिक्त अंक मिलने पर उन्हें 2007 से पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
