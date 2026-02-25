Hindustan Hindi News
पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक, दिल्ली के हेड कॉन्सटेबल ने ED स्टाफ की कर दी हत्या

Feb 25, 2026 10:55 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दु्स्तान टाइम्स/जिग्नासा सिन्हा
उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पिछले दिनों एक शादी समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक, दिल्ली के हेड कॉन्सटेबल ने ED स्टाफ की कर दी हत्या

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पिछले दिनों एक शादी समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान 30 साल की आशीष सिंह के रूप में हुई, जो ईडी में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद पर तैनात थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हेड कांस्टेबल परवेश, उसके भाई संदीप और साले विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। परवेश साल 2008 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और फिलहाल भजनपुरा ट्रैफिक यूनिट में तैनात है।

पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार रात करीब 8 बजे हुई जब आशीष अपने भाई के साथ एक पड़ोसी की शादी में शामिल होने वजीराबाद गए थे। वहां उनका सामना परवेश से हुआ, जिससे उनका पुराना विवाद चल रहा था।

दरअसल परवेश को शक था कि उसकी पत्नी और आशीष के बीच अवैध संबंध हैं, जिसे लेकर तीन महीने पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक, शादी के बाद परवेश के रिश्तेदारों ने आशीष को पकड़ लिया और इसी दौरान परवेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आशीष के सीने में गोली मार दी।

वारदात के बाद घायल आशीष को तुरंत तिमारपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ा जा सके।

