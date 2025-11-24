गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को चाकू मारा, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज
गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को लूट के आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। कांस्टेबल को एक रिक्शा चालक ने बताया कि उसके साथ लूटपाट की गई है। कांस्टेबल उसे लेकर उसके बताए जगह पर पहुंचा। उसने लुटेरे की पहचान कर ली। कांस्टेबल ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू मारकर फरार हो गया।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल दिल्ली के राज पार्क इलाके में गश्त के दौरान लूटपाट के एक संदिग्ध ने चाकू से हमला कर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को घायल कर दिया। रिक्शा चालक से कथित तौर पर 500 रुपए लूटने वाले आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ ही एक डकैती और चोरी के दो मामले सुलझ गए हैं।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 22 नवंबर को हुई जब नियमित गश्त पर तैनात कांस्टेबल विकास के पास रिक्शा चालक मोहम्मद कमल पहुंचा। उसने बताया कि गौशाला रोड, घोड़े वाली गली के पास एक युवक ने उसे लूट लिया है।
कांस्टेबल कमल के साथ घटनास्थल पर गया, जहां उसने आरोपी की पहचान की। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो संदिग्ध ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि खून बहने के बावजूद कांस्टेबल ने युवक को काबू में कर लिया। हालांकि, उसने कांस्टेबल का ध्यान भटकाने के लिए खुद के सिर पर चोट लगा ली और भीड़ में भाग गया।
कांस्टेबल ने थाने को सूचना दी। इसके बाद घोड़े वाली गली और आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई। कमल की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान किशन गंज निवासी रितिक के रूप में हुई है। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने रितिक के कपड़ों से 500 रुपए नकद भी बरामद किए। बाद में रितिक की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू पास की रेलवे लाइन से बरामद कर लिया गया। लूट के दौरान पहने उसके कपड़े भी जब्त कर लिए गए।
पूछताछ के दौरान रितिक ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है और सातवीं कक्षा तक पढ़ा है। उसे नशे की लत लग गई थी और अपनी लत पूरी करने के लिए उसने चोरी और डकैती करनी शुरू कर दीं। उसने शनिवार को रिक्शा चालक को लूटने और भागने के लिए कांस्टेबल पर हमला करने की बात भी स्वीकार की।
पुलिस के अनुसार, रितिक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें 2018 में चोरी का प्रयास और इस साल की शुरुआत में दर्ज एक आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। उसने 20 अक्टूबर और 4 नवंबर को दर्ज दो हालिया चोरी के मामलों को भी कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।