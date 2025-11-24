Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police constable injured while nabbing robbery suspect
गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को चाकू मारा, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज

गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को चाकू मारा, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज

संक्षेप:

गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को लूट के आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। कांस्टेबल को एक रिक्शा चालक ने बताया कि उसके साथ लूटपाट की गई है। कांस्टेबल उसे लेकर उसके बताए जगह पर पहुंचा। कांस्टेबल ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू मारकर फरार हो गया।

Mon, 24 Nov 2025 03:39 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गश्त पर निकले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को लूट के आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। कांस्टेबल को एक रिक्शा चालक ने बताया कि उसके साथ लूटपाट की गई है। कांस्टेबल उसे लेकर उसके बताए जगह पर पहुंचा। उसने लुटेरे की पहचान कर ली। कांस्टेबल ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू मारकर फरार हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल दिल्ली के राज पार्क इलाके में गश्त के दौरान लूटपाट के एक संदिग्ध ने चाकू से हमला कर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को घायल कर दिया। रिक्शा चालक से कथित तौर पर 500 रुपए लूटने वाले आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी के साथ ही एक डकैती और चोरी के दो मामले सुलझ गए हैं।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 22 नवंबर को हुई जब नियमित गश्त पर तैनात कांस्टेबल विकास के पास रिक्शा चालक मोहम्मद कमल पहुंचा। उसने बताया कि गौशाला रोड, घोड़े वाली गली के पास एक युवक ने उसे लूट लिया है।

कांस्टेबल कमल के साथ घटनास्थल पर गया, जहां उसने आरोपी की पहचान की। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो संदिग्ध ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि खून बहने के बावजूद कांस्टेबल ने युवक को काबू में कर लिया। हालांकि, उसने कांस्टेबल का ध्यान भटकाने के लिए खुद के सिर पर चोट लगा ली और भीड़ में भाग गया।

कांस्टेबल ने थाने को सूचना दी। इसके बाद घोड़े वाली गली और आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई। कमल की पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान किशन गंज निवासी रितिक के रूप में हुई है। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने रितिक के कपड़ों से 500 रुपए नकद भी बरामद किए। बाद में रितिक की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू पास की रेलवे लाइन से बरामद कर लिया गया। लूट के दौरान पहने उसके कपड़े भी जब्त कर लिए गए।

पूछताछ के दौरान रितिक ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है और सातवीं कक्षा तक पढ़ा है। उसे नशे की लत लग गई थी और अपनी लत पूरी करने के लिए उसने चोरी और डकैती करनी शुरू कर दीं। उसने शनिवार को रिक्शा चालक को लूटने और भागने के लिए कांस्टेबल पर हमला करने की बात भी स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार, रितिक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें 2018 में चोरी का प्रयास और इस साल की शुरुआत में दर्ज एक आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। उसने 20 अक्टूबर और 4 नवंबर को दर्ज दो हालिया चोरी के मामलों को भी कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।