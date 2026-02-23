अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज; दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण और उम्र में भी छूट
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके तहत उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की राहत मिलेगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी दी है। अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस नई नीति के तहत उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी तरह छूट दी जाएगी और ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत मिलेगी। खास बात यह है कि अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य सेना से सेवामुक्त युवाओं के अनुभव का लाभ उठाना है।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 फीसदी कोटा
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण की घोषणा की।
उम्र सीमा में दी जाएगी 3 साल की छूट
इस घोषणा के अनुसार, पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट के साथ ही निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी।
नियमावली में संशोधन को मंजूरी
आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे अब पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया जा सकेगा।
शारीरिक परीक्षण से भी छूट
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यही नहीं उन्हें शारीरिक परीक्षण से भी छूट मिलेगी और निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की राहत दी जाएगी।
अग्निवीर योजना के पहले बैच को खास छूट
बयान में कहा गया है कि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।
दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 42,451 पद मंजूर
इस बदलाव से कई पूर्व अग्निवीर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के योग्य हो जाएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 42,451 पद मंजूर हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती होती है। इसके लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल तय है। अग्निवीर योजना 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।