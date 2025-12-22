सिलेंडर में लगी थी आग; कभी भी फट सकता था, कांस्टेबल ने बचा ली कई लोगों की जान
दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साहस और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। कांस्टेबल ने दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही एक रिहायशी इमारत से जलता हुआ एलपीजी सिलेंडर बाहर खींचकर आग बुझा दी। अगर सिलेंडर फट जाता तो पूरी बिल्डिंग में आग फैल जाती और बड़ा हादसा हो सकता था।
दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने पीटीआई को बताया कि मोहन गार्डन इलाके में एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना तुरंत कमांड रूम को दी गई और स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया गया।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमें, पीसीआर वैन और दमकल गाड़ियां घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। तभी स्थानीय गश्ती दल के सदस्य कांस्टेबल अनिल मौके पर पहुंचे। उन्होंने इमारत के अंदर फंसे लोगों का जायजा लिया।
डीसीपी ने कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल ने तुरंत इमारत में प्रवेश किया और जलते हुए गैस सिलेंडर को बाहर निकालने और आग बुझाने का जोखिम भरा निर्णय लिया, ताकि आग को और फैलने से रोका जा सका।
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि स्थिति बेहद नाजुक थी। सिलेंडर में विस्फोट हो सकता था, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। डीसीपी ने आगे कहा कि कांस्टेबल ने असाधारण सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। उनकी त्वरित कार्रवाई से कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई।