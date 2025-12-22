Hindustan Hindi News
सिलेंडर में लगी थी आग; कभी भी फट सकता था, कांस्टेबल ने बचा ली कई लोगों की जान

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साहस और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। कांस्टेबल ने दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही एक रिहायशी इमारत से जलता हुआ एलपीजी सिलेंडर बाहर खींचकर आग बुझा दी। अगर सिलेंडर फट जाता तो पूरी बिल्डिंग में आग फैल जाती और बड़ा हादसा हो सकता था।

Dec 22, 2025 04:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने पीटीआई को बताया कि मोहन गार्डन इलाके में एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना तुरंत कमांड रूम को दी गई और स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमें, पीसीआर वैन और दमकल गाड़ियां घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। तभी स्थानीय गश्ती दल के सदस्य कांस्टेबल अनिल मौके पर पहुंचे। उन्होंने इमारत के अंदर फंसे लोगों का जायजा लिया।

डीसीपी ने कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल ने तुरंत इमारत में प्रवेश किया और जलते हुए गैस सिलेंडर को बाहर निकालने और आग बुझाने का जोखिम भरा निर्णय लिया, ताकि आग को और फैलने से रोका जा सका।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि स्थिति बेहद नाजुक थी। सिलेंडर में विस्फोट हो सकता था, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। डीसीपी ने आगे कहा कि कांस्टेबल ने असाधारण सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। उनकी त्वरित कार्रवाई से कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
