दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल और दोस्त कारोबारी की किडनैपिंग में अरेस्ट, जल्द अमीर बनने का लालच पड़ा महंगा

दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ दिल्ली जिला साइब सेल में तैनात एक कॉन्स्टेबल मोइन अली और उसके दोस्त को एक कारोबारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जल्दी अमीर बनने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने एक कारोबारी की किडनैपिंग के एक मामले में अपने ही एक कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार करने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। 29 वर्षीय आरोपी कॉन्स्टेबल साइबर क्राइम सेल में तैनात था। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कॉन्स्टेबल पर लाल किले के पास से एक दुकानदार का अपहरण करने और उसके परिवार से करीब 2.5 लाख रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके एक साथी को भी पकड़ा है और इस मामले में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत किडनैपिंग, चोट पहुंचाने और जबरन वसूली के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

दुकानदार को पहले से जानते थे आरोपी एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी कॉन्स्टेबल मोइन अली, उसका दोस्त सोनू और उनके साथी अख्तर ने जल्दी अमीर बनने के लालच में आकर लाल किला स्थित घड़ी मार्केट में एक ऐसे दुकानदार को किडनैप कर लिया। आरोपी दुकानदार को पहले से जानते थे।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कॉन्स्टेबल मोइन का दोस्त सोनू और पीड़ित दुकानदार दोनों ही घड़ी मार्केट अपनी दुकानें चलाते हैं। सोनू को पता था कि हाल ही में उस दुकानदार की अच्छी सेल हुई है, इसलिए उसने पीड़ित दुकानदार को निशाना बनाने का फैसला किया। उसने कॉन्स्टेबल मोइन अली को बताया कि वे उस दुकानदार से आसानी से 5 लाख रुपये निकलवा सकते हैं। तय योजना के अनुसार वो रविवार सुबह लाल किला बाजार इलाके में गए और उस दुकानदार के पास पहुंचे। इसके बाद उसे बातों में उलझाकर एक कार के पास ले गए और अंदर धकेल दिया। इसके बाद वह उसे अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया।

पीड़ित के दोस्त ने दी पुलिस में शिकायत आरोपियों ने दुकानदार के परिवार को फोन करके पैसों की मांग की और आखिरकार लगभग 2.5 लाख रुपये लेने पर राजी हो गए। हालांकि, पीड़ित के एक दोस्त ने रविवार शाम को पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

एक अन्य अधिकारी ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इन लोगों को पैसे लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया था। जब कॉन्स्टेबल अली और उसके साथी वहां पहुंचे तो हमने उनमें से दो को पकड़ लिया। तब तक उन्होंने पीड़ित को भी छोड़ दिया था, जो अपने घर पहुंच गया।