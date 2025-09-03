delhi police commissioner satish golchha granted out of turn for constable kartar singh दिल्ली पुलिस के इस सीपाही को बिना बारी के सीधा प्रमोशन; किस बात का ईनाम?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police commissioner satish golchha granted out of turn for constable kartar singh

दिल्ली पुलिस के इस सीपाही को बिना बारी के सीधा प्रमोशन; किस बात का ईनाम?

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल करतार सिंह को हेड कांस्टेबल के पद पर बिना बारी के प्रमोशन दी है।सिपाही को किस बात का मिला है ईनाम? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 08:36 PM
दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बहादुरी का परिचय देने वाले सिपाही करतार सिंह को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देकर हवलदार बना दिया। यह पहला अवसर है जब किसी पुलिसकर्मी को सीधे पुलिस आयुक्त ने पदोन्नति दी है। इससे पहले ऐसी पदोन्नति बोर्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाती थी। कमिश्नर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अन्य पुलिसकर्मियों को भी अपराधियों से लड़ने में साहसिक पहल के लिए प्रेरित करना है।

घटना 31 जुलाई की रात की है। करतार सिंह इलाके में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए गश्त कर रहे थे। तड़के लगभग चार बजे उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध युवकों को देखा। रुकने का इशारा करने पर वे भागने लगे। इसके बाद तरतार सिंह ने संदिग्धों का पीछा शुरू किया। कई कॉलोनियों में करीब 30 मिनट तक पीछा करने के बाद खेल गांव में संदिग्धों का करतार सिंह के साथ आमना-सामना हुआ।

तीनों ने लोहे की छड़ों से सिपाही पर हमला किया और उनके सिर पर निशाना साधा लेकिन सिर पर हेलमेट लगा होने के कारण वह बाल-बाल बच गए। करतार सिंह ने हमलावरों को चेतावनी देने के लिए हवा में एक गोली चलाई। फिर भी जब हमलावर नहीं रुके तो उन्होंने एक और गोली चलाई जिससे एक बदमाश सिकंदर के पैर में चोट लगी। इसके बाद उन्होंने तीनों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान इलाके के निजी गार्ड ने भी पुलिस की मदद की।

पकड़े गए बदमाशों की पहचान सिकंदर, दर्शन सिंह और विजेंद्र सिंह के रूप में हुई। तीनों के खिलाफ हौज खास थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को मुख्यालय में करतार सिंह को पदोन्नति का पत्र सौंपते हुए कहा कि यह कार्यवाही न केवल उनकी वीरता का सम्मान है, बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस के लिए प्रेरणा का संदेश भी है। यह उपलब्धि हमारी पुलिस फोर्स के लिए एक शानदार उदाहरण पेश करती है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के इलाकों में कई घरों में चोरी की घटनाओं के बाद सिपाही करतार सिंह को घर में सेंधमारी रोकने के खास आदेश के साथ गश्त की ड्यूटी पर लगाया गया था। पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल और घर में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार जब्त कर लिए। पूछताछ में पता चला कि वे कई घरों में हुई चोरियों में शामिल थे और आगे भी चोरी की योजना बना रहे थे।