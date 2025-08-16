दिल्ली पुलिस कमिश्नर का 3 चीजों पर जोर, कहा- मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस बी के सिंह ने कहा कि हम लोगों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाए हैं जैसा हमें जीतना चाहिए था। जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय लॉन में आयोजित समारोह में सिंह ने तीन चीजों पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इन्हें मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस बी के सिंह ने कहा कि हम लोगों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाए हैं जैसा हमें जीतना चाहिए था। जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय लॉन में आयोजित समारोह में सिंह ने तीन चीजों पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इन्हें मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस आयुक्त एस बी के सिंह ने पुलिस बल के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों - आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी का उपयोग और हेल्दी कंपीटिशन को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से प्रेरणा लेते हुए आयुक्त ने शुक्रवार को जनता के साथ विश्वास की खाई को पाटने की जरूरत पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बावजूद, कहीं न कहीं हम लोगों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाए हैं जैसा हमें जीतना चाहिए था। प्रत्येक पुलिसकर्मी को खुद को 'शासक भाव' (शासक की मानसिकता) से 'सेवा भाव' (सेवा की भावना) में बदलने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस से संपर्क करने का आत्मविश्वास होना चाहिए।

जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय लॉन में आयोजित समारोह में सिंह ने अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की सराहना की।

अपने संबोधन में दिल्ली पुलिस प्रमुख ने तीन प्रमुख क्षेत्रों- आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी का उपयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की सभी इकाइयों में इन्हें मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भरता के विषय पर सिंह ने सभी इकाइयों को कमांडो, बम निरोधक दस्तों और संचार उपकरणों जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।

टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बल को निगरानी प्रणाली, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन-रोधी उपायों और आतंकवाद-रोधी तैयारियों जैसे क्षेत्रों में और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन करने और एक महीने के भीतर सिफारिशें पेश करने के लिए समर्पित समितियां गठित की जाएंगी।