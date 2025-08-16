Delhi Police commissioner said Police must become self reliant and and win public trust दिल्ली पुलिस कमिश्नर का 3 चीजों पर जोर, कहा- मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Police commissioner said Police must become self reliant and and win public trust

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का 3 चीजों पर जोर, कहा- मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस बी के सिंह ने कहा कि हम लोगों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाए हैं जैसा हमें जीतना चाहिए था। जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय लॉन में आयोजित समारोह में सिंह ने तीन चीजों पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इन्हें मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 08:32 PM
दिल्ली पुलिस आयुक्त एस बी के सिंह ने पुलिस बल के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों - आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी का उपयोग और हेल्दी कंपीटिशन को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से प्रेरणा लेते हुए आयुक्त ने शुक्रवार को जनता के साथ विश्वास की खाई को पाटने की जरूरत पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बावजूद, कहीं न कहीं हम लोगों का विश्वास उस तरह से नहीं जीत पाए हैं जैसा हमें जीतना चाहिए था। प्रत्येक पुलिसकर्मी को खुद को 'शासक भाव' (शासक की मानसिकता) से 'सेवा भाव' (सेवा की भावना) में बदलने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस से संपर्क करने का आत्मविश्वास होना चाहिए।

जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय लॉन में आयोजित समारोह में सिंह ने अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की सराहना की।

अपने संबोधन में दिल्ली पुलिस प्रमुख ने तीन प्रमुख क्षेत्रों- आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी का उपयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की सभी इकाइयों में इन्हें मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भरता के विषय पर सिंह ने सभी इकाइयों को कमांडो, बम निरोधक दस्तों और संचार उपकरणों जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।

टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बल को निगरानी प्रणाली, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन-रोधी उपायों और आतंकवाद-रोधी तैयारियों जैसे क्षेत्रों में और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन करने और एक महीने के भीतर सिफारिशें पेश करने के लिए समर्पित समितियां गठित की जाएंगी।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए सिंह ने कर्मियों से व्यक्तिगत और संगठनात्मक, दोनों स्तरों पर इस सिद्धांत को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही रैंकों के भीतर ईर्ष्या के प्रति आगाह किया। सिंह ने इस अवसर पर विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित 18 दिल्ली पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी।